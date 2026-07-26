Van der Poel: "Llevaba un año pensando en esta victoria"

"Lo vi por la tele el año pasado y desde entonces llevaba un año pensando en esta victoria. La forma en la que lo he hecho es un sueño. Ha sido muy duro", dijo el ciclista del Alpecin, que sumó su segundo triunfo este año y el cuarto en total.

El neerlandés agradeció el apoyo del esloveno Tadej Pogacar, con quien se fugó en la última subida a Montmartre y acabó llegando primero en la meta pese al empuje del pelotón.

"Pensábamos que nos iban a alcanzar, pero yo en los últimos metros me ha venido una fuerza extra no sé de dónde", señaló Van der Poel, nieto del legendario Raymond Poulidor.

"Ganar en los Campos Elíseos es algo muy especial. Estoy muy contento, esta es una de las cosas que me faltaban por conseguir. No es la última, pero una de las que tenía en mi punto de mira", señaló.