Filadelfia celebra la llegada de LeBron: “Una ciudad digna de un Rey”

Hasta ahora la franquicia había guardado silencio desde que el propio James dio a conocer el viernes que había elegido Filadelfia como su próximo, y probablemente último, destino en la NBA.

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Los Sixers publicaron otro mensaje en X en el que revelan el nuevo uniforme de James, con el número 23, colocado en la taquilla del vestuario junto a una corona.

“Estoy entusiasmado de darle la bienvenida a LeBron James a los Philadelphia 76ers”, dijo el dueño principal del equipo, Josh Harris, en el comunicado.

“Uno de los mejores jugadores en la historia de la NBA y uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, sus logros son icónicos”, dijo Harris sobre el máximo anotador histórico de la liga.

Ganador de cuatro anillos, LeBron había avanzado a finales de junio que daba por concluida su etapa en Los Angeles Lakers, a los que condujo al título en 2020.

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A sus 41 años, el alero comenzará en octubre su temporada 24 rodeado de un plantel de estrellas incluido Joel Embiid, ganador del premio MVP (Jugador Más Valioso) de la campaña 2023.

Los Sixers también cuentan con Tyrese Maxey, uno de los jugadores jóvenes más excitantes de la liga, el prometedor VG Edgecombe y el alero Jaylen Brown, recién llegado también a Filadelfia tras una década como figura de los Boston Celtics.

Tras ganar dos títulos con los Miami Heat, uno con Cleveland Cavaliers y el último con los Lakers, LeBron tiene la posibilidad de convertirse en el primer jugador en la historia en conquistar el campeonato con cuatro equipos diferentes.

“Estoy deseando ver a LeBron junto a Jaylen Brown, VJ Edgecombe, Joel Embiid, Tyrese Maxey y nuestro talentoso plantel mientras trabajamos para traer un campeonato a Filadelfia”, dijo Harris.

“A LeBron y a su familia: estamos agradecidos de que hayan elegido a los 76ers y esperamos con ilusión este próximo capítulo de tu legendaria carrera. ¡Bienvenido a los 76ers!”