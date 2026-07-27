Rosemary Rodríguez vuelve a colocar a Paraguay en lo más alto del fisicoculturismo internacional

Rodríguez se impuso en la categoría Wellness y posteriormente dominó las comparaciones entre las vencedoras de las diferentes subdivisiones para quedarse con el trofeo absoluto (Overall), el máximo reconocimiento de la competencia.

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La conquista confirma el excelente momento de la atleta paraguaya, quien ya posee la Pro Card que la acredita como profesional y continúa consolidándose entre las principales exponentes sudamericanas del fisicoculturismo.

El título es el resultado de una intensa preparación, con meses de entrenamientos de alta exigencia, disciplina y una estricta planificación física y nutricional que le permitieron alcanzar el máximo nivel competitivo.

El NPC Gomeisa Ultimate Battle Pro 2026 se desarrolló del 24 al 26 de julio en el Hotel Intercontinental de Medellín, reuniendo a destacados atletas de la región en uno de los eventos oficiales más importantes del calendario de la NPC Worldwide y la IFBB Pro League.

Además de representar un nuevo hito para la carrera de Rosemary Rodríguez, el campeonato reafirma el crecimiento del fisicoculturismo paraguayo en el ámbito internacional y proyecta a la atleta hacia los grandes compromisos del circuito profesional en lo que resta de la temporada.