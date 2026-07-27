Montserrat Viveros culmina su actuación en el Mundial de Esgrima de Hong Kong

Monteserrat Viveros finalizó en el puesto 51 de la clasificación general en la modalidad de Espada Femenina Individual y concluyó su participación entre 188 competidoras, luego de superar con éxito las fases clasificatorias y avanzar al Día 2 del certamen.

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Su recorrido llegó hasta la Tabla Principal de 64, donde quedó eliminada, resultado que determinó su ubicación definitiva en el ranking final del campeonato.

La paraguaya cierra así una positiva campaña internacional, reafirmando su crecimiento competitivo en la élite de la esgrima mundial y sumando una experiencia de gran valor de cara a los próximos desafíos de su calendario.

Además, la temporada tiene un significado especial para Viveros, ya que previamente aseguró su clasificación a los Juegos Panamericanos, donde buscará seguir representando al país al más alto nivel.

La competencia de espada femenina tuvo como campeona a la surcoreana Sera Song, quien se quedó con la medalla de oro. La italiana Giulia Rizzi obtuvo la presea de plata, mientras que el bronce fue compartido por la polaca Barbara Brych y la china Junyao Tang.