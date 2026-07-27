Paraguay vuelve al podio con oro y bronce en el Master International South America de la IBJJF

La delegación nacional firmó una sobresaliente actuación en uno de los torneos más importantes del circuito de la International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF) para atletas de la categoría máster.

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La principal alegría llegó de la mano de Sergio Villasanti, quien se consagró campeón al obtener la medalla de oro en la categoría Master 3, Faixa Azul, hasta 76 kilogramos, confirmando su excelente presente y sumando un nuevo título internacional a su palmarés.

Por su parte, Daniel Benítez también subió al podio tras quedarse con la medalla de bronce en la categoría Master 1, Faixa Roxa, hasta 88,3 kilogramos, luego de una sólida campaña frente a competidores de gran nivel.

Los resultados ratifican el crecimiento sostenido del Brazilian Jiu-Jitsu paraguayo y el protagonismo que vienen alcanzando sus representantes en competencias de primer orden a nivel continental e internacional.