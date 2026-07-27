Paraguay dejó su huella en la Youth World Cup de Nueva York

La competencia nació este año como una iniciativa inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y reunió a representativos de 48 países, emulando el formato del Mundial de mayores.

Lea más: Montserrat Viveros culmina su actuación en el Mundial de Esgrima de Hong Kong

Los jóvenes futbolistas vivieron una experiencia única al representar a sus naciones en un certamen de alto nivel organizativo y desarrollado en modernas instalaciones deportivas.

La mejor actuación paraguaya llegó de la mano de la categoría Sub 10, que alcanzó la final de la Copa de Plata y se quedó con el subcampeonato tras una campaña de diez partidos frente a selecciones de distintos países.

Por su parte, la selección Sub 12 protagonizó una sobresaliente participación al avanzar hasta los cuartos de final del certamen principal. El equipo disputó un total de 12 encuentros y cerró su campaña ubicado en el octavo puesto del ranking general del torneo.

La Youth World Cup reunió a decenas de delegaciones de todo el mundo y permitió que cientos de niños vivieran una experiencia similar a la de un Mundial, con ceremonias, representación de sus países y una competencia de gran nivel internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Más allá de los resultados, la presencia paraguaya dejó un saldo altamente positivo, con los jóvenes futbolistas acumulando roce internacional y la satisfacción de haber defendido los colores del país en un escenario de primer nivel.