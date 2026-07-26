Catalina Delmás conquista en Cali el título más importante de su carrera

La paraguaya de 17 años, primera preclasificada del certamen, confirmó su condición de favorita al levantar su primer trofeo en la categoría J100 del circuito mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

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Se trata del segundo título ITF de Delmás Schaerer, quien anteriormente había conquistado el J30 de Luque en 2024. Gracias a esta consagración, ascendió 24 posiciones en el ITF Juniors Live Ranking, ubicándose en el puesto 135 del mundo, el mejor registro de su trayectoria.

Catalina completó una semana sobresaliente en tierras colombianas, donde además alcanzó la final de dobles junto a la surcoreana Sera Park. La dupla quedó a un paso del título al caer en una ajustada definición frente a las canadienses por 5-7, 6-2 y 8-10 en el súper tiebreak.

En la competencia individual, la paraguaya construyó una campaña impecable. Debutó con un sólido triunfo por 6-2 y 6-2, luego avanzó a octavos tras imponerse por 6-1 y 6-3, mientras que en cuartos de final superó su examen más exigente al derrotar a la boliviana María Isabel Suárez por 6-0, 6-7 (4) y 6-1.

En semifinales se tomó revancha de una derrota sufrida semanas atrás y eliminó a la estadounidense Ciara Harding por 6-2 y 6-4, accediendo a la definición del torneo.

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Ya en la gran final, Delmás volvió a exhibir carácter para remontar el partido ante la colombiana Emanuela Lares. Tras ceder el primer set por 4-6, reaccionó con autoridad para adjudicarse los dos siguientes por 6-3 y 6-4, coronándose campeona del J100 de Cali.

La conquista representa un paso trascendental en la proyección internacional de la joven paraguaya, que continúa consolidándose como una de las principales promesas del tenis nacional y suma un título de gran valor en el circuito mundial juvenil.

También hubo protagonismo paraguayo en el J60 de Lambaré

Mientras Catalina Delmás Schaerer celebraba su consagración en Colombia, el tenis juvenil paraguayo también tuvo una destacada presencia en el ITF Junior Circuit J60 Mburucuyá Bowl 2026, disputado en las instalaciones del Yacht & Golf Club Paraguayo.

Las paraguayas Julieta Marcos Cattoni y Zoe Doldán alcanzaron la final de dobles, firmando una sobresaliente actuación en el certamen. Además, Doldán completó una gran semana al instalarse también en la final de singles, donde cayó ante Mia Brayotta por 6-3 y 6-3.