Pogacar también se llevó en el Tour el mayor premio económico: 698.000 dólares

Aunque los premios se logran a nivel individual, la costumbre indica que las cantidades logradas se reparten entre los corredores y el personal del equipo. Este hecho será bien recibido por los ciclistas del UAE, y no le importará al propio Pogacar, quien cuenta con una ficha anual que ronda los 8 millones de euros (unos 9,1 millones de dólares).

El pelotón del Tour, contando todas las clasificaciones y premios especiales, recibió un total de 2,4 millones de euros (unos 2,7 millones de dólares), siendo la parte más suculenta los 612.000 euros (unos 698.000 dólares) que se embolsa Pogacar como cifra total, según detalla L'Equipe.

El premio estipulado para el maillot amarillo es de 500.000 euros, lo que representa un 80 por ciento de la cantidad percibida por el esloveno. Ademas se embolsó 93.000 (unos 106.000 dólares) por sus cinco victorias parciales y portar el liderato 16 días.

En la lista de ganancias el segundo de la general, el belga Remco Evenepoel, le sigue con 248.600 euros (unos 283.000 dólares), y el doble campeón olímpico a su vez supera al tercero del podio, el mexicano Isaac Del Toro, quien ingresará en su cuenta 154.500 euros (unos 176.000 dólares).

El ecuatoriano Richard Carapaz, octavo de la general, rey de la montaña del Tour por segunda vez, ganador de 2 etapas, supercombativo y conquistador, entre otras cimas, del Galibier, acabó en la cuarta posición en ganancias con 103.000 euros (unos 117.000 dólares).

.1. Tadej Pogacar (UAE) 612.000 euros

.2. Remco Evenepoel (Red Bull Bora) 248.000

.3. Isaac del Toro (UAE) 155.000

.4. Richard Carapaz (EF Education) 103.000

.5. Paul Seixas (Decathlon) 102.000.