Los equipos mexicanos brillan en el NFL Flag Championships 2026

El NFL Flag Championships 2026, realizado el pasado fin de semana en Westfield, Indiana, Estados Unidos, reunió a más de 350 jóvenes provenientes de equipos de Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Gran Bretaña, Irlanda, México, Nueva Zelanda, Panamá, Puerto Rico y el país anfitrión.

El representativo femenino originario de Cancún, Quintana Roo, obtuvo el título en la categoría 15U y la jugadora Debanhi Sifuentes fue distinguida como la Jugadora Más Valiosa. México venció en la final 20-7 a Panamá.

“Es una sensación difícil de explicar porque no solo es felicidad, es como si todo el esfuerzo hubiera valido la pena, me llevo una experiencia increíble, aprendí a confiar más en mí, a valorar aún más el trabajo en equipo y a entender que cada reto te hace crecer”, dijo Debanhi sobre su distinción.

En la categoría mixta 15U, el equipo de Querétaro, representante de México se quedó con el segundo lugar, después de caer 19-13 ante Canadá en una final que resultó muy disputada.

Según datos de la NFL, el flag football es el deporte de mayor crecimiento a nivel mundial en la actualidad, que tiene como uno de sus mercados de mayor expansión en el sector femenino. La representación de los 13 países que participaron en este evento son muestra de ello.

En el creciente gusto por este deporte ha influido su reciente inclusión en el programa de los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028, una plataforma de alto nivel que ayudará al desarrollo del talento juvenil alrededor del mundo.

En el caso de México, los resultados de primer y segundo lugar reflejan el crecimiento sostenido que este deporte tiene en el país desde hace un par de años.

“La NFL México continuará impulsando los esfuerzos para promover la actividad física a través de este deporte y los valores que esto implica, como el trabajo en equipo, la disciplina, el respeto, la equidad de género, la tolerancia, así como la sana convivencia y la unión familiar”, afirmó la NFL México a través de un comunicado.