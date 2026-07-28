Abren investigación y apartan a funcionaria tras vuelco de camioneta institucional en el Chaco

Tras el accidente de tránsito registrado el pasado viernes sobre la Ruta PY09, en el que se vio involucrada una camioneta oficial del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), las autoridades sanitarias dispusieron la apertura de una investigación y la separación del cargo de la funcionaria implicada.

La doctora Amanda Núñez, jefa de la XV Región Sanitaria - Presidente Hayes, informó que se iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar la dinámica del hecho y establecer responsabilidades.

“Con respecto al accidente que involucró un vehículo de la XV Región Sanitaria, trabajamos en una investigación a fin de esclarecer todas las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades que correspondan”, señaló la profesional médica.

Asimismo, detalló que el caso ya trascendió el ámbito departamental: “Todos los antecedentes ya fueron remitidos a la Asesoría Jurídica del nivel central para su análisis y el seguimiento conforme a las disposiciones legales vigentes”.

Como medida cautelar mientras avanza el proceso administrativo, la institución dispuso desafectar temporalmente a la involucrada. “Mientras el proceso se encuentra en curso, la persona involucrada fue apartada de sus funciones”, dijo la doctora Núñez.

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Antecedentes del caso

El percance involucró a Marlene Jara Zárate (27), quien según el acta policial, se desempeñaba como jefa de Transporte de la citada región sanitaria. El vuelco ocurrió a la altura del kilómetro 297 de la Transchaco, cuando la camioneta de la marca Isuzu que conducía se despistó y fue a parar a la cuneta.

En su denuncia, la funcionaria argumentó que perdió el control del rodado debido a la pista resbaladiza por la lluvia mientras se dirigía al Centro de Salud de Teniente Irala Fernández. El percance dejó solo daños materiales en el vehículo estatal.

Fuentes que contactaron a ABC denunciaron que la camioneta en cuestión suele ser destinada al uso particular, trasladando no solo a funcionarios de la XV Región Sanitaria y de hecho, aseguran que al momento del percance reportado, el vehículo supuestamente estaba siendo conducido por la pareja de la denunciante.

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