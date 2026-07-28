Paraguay brilló en el IPSC Centro República Challenge 2026 disputado en Argentina

La competencia, organizada por Chano Garbero y el subcampeón mundial de IPSC, Germán Romitelli, reunió durante tres jornadas a destacados tiradores de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, México, Paraguay y Uruguay, quienes afrontaron 24 recorridos de alto nivel técnico, diseñados para evaluar la precisión, la velocidad y la estrategia de los competidores.

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Los representantes paraguayos consiguieron importantes resultados en distintas divisiones, ratificando el crecimiento del tiro práctico nacional en el ámbito internacional.

José Gorostiaga, del Club Family Shooting, se consagró campeón de la División Production Optics en la clasificación general, compitiendo con una Canik Optic.

En la categoría Lady de la División Production Optics, Viviana Zarratea, del Club Paraguayo de Tiro Práctico, obtuvo el segundo puesto utilizando una CZ Shadow Optics Ready.

Por su parte, el Dr. Guillermo Cabrejo, también del Club Paraguayo de Tiro Práctico, finalizó en la tercera posición de la División Optic de la clasificación general con una STI.

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Carlos Meixner, representante del Club Paraguayo de Tiro Práctico, alcanzó el cuarto puesto en la División Production de la categoría general, compitiendo con una CZ Shadow Orange.

Además, Fernando Sorrentino, del Club Paraguayo de Tiro Práctico, culminó sexto en la División Production Optics de la categoría Super Senior.

La participación paraguaya volvió a evidenciar el alto nivel competitivo de sus exponentes, consolidando al país entre los referentes sudamericanos de esta disciplina.

La delegación también destacó el respaldo de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) y de la DENIT, instituciones que facilitaron los trámites de salida e ingreso de armas y municiones, haciendo posible la presencia de los atletas nacionales en este importante certamen internacional.