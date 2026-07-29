Carlos Alcaraz genera incertidumbre en el último tercio de la temporada

Más allá de éxitos y de ránking, el tenista español Carlos Alcaraz, lesionado en la mano en abril pasado, en el torneo de Barcelona, en plena temporada de tierra, aspira a reencontrar la normalidad de la que ha estado al margen durante más de cuatro meses.

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La temporada americana ha dado comienzo esta semana, con Washington y Los Cabos, sin presencia del actual #3 tres del mundo.

La recuperación absoluta es el principal desafío de Carlos Alcaraz, que, en su hoja de ruta, tiene fijada la presencia en Cincinnati y después en el Abierto de Estados Unidos, el último Grand Slam del curso y que ganó la temporada pasada.

La dolencia ha dejado sin opciones al español en Roland Garros y Wimbledon, dos eventos donde llegó hasta el final en 2025. Con triunfo en París y final en Londres. Ahora mira a Nueva York.

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Tras Washington, de categoría 500 y Los Cabos, 250, ya en circulación, llega el Masters 1000 de Canadá, en Montreal, sin sus principales cabezas de cartel: además de Alcaraz, el evento no contará con el #1 del mundo, Jannik Sinner, ni con el serbio Novak Djokovic, que prefieren resguardar energías para el tramo final del curso.

El estadounidense Ben Shelton es el vigente campeón del evento canadiense que Sinner conquistó en 2023, que Djokovic ha ganado en cuatro ocasiones y que Alcaraz aún no tiene en su historial.

El de El Palmar (sureste de España) es el vigente campeón de Cincinnati que previamente consiguieron Sinner, en 2024, y Djokovic, en 2023, en 2020 y 2018. Y también del Abierto de Estados Unidos, el sexto Grand Slam que consiguió, el penúltimo antes de triunfar en Australia en enero pasado, cuando completó la relación de “grandes”.

La recuperación de Alcaraz va según lo previsto y Cincinnati es un evento ideal para su regreso. No tanto por la defensa del título, sino para sumar minutos en pista antes de ir a Nueva York. Riesgo cero, sin embargo, en su entorno que, como prioridad, marca su salud antes que este Masters 1000, el último “grande” del curso.

Sus rivales en la clasificación ATP

Sinner ha alcanzado su semana 82 como #1 del mundo. Hace siete días se erigió en uno de los diez jugadores que más tiempo ha estado en la cima. El transalpino ha recuperado el primer lugar que tuvo en su mano Alcaraz desde agosto pasado, tras la final del Abierto de Estados Unidos, con un inicio de temporada espectacular.

El jugador de San Cándido se ha dado de baja en Montreal y deja de lado la opción de ganar todos los eventos de este rango en el año. Todos los demás, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, han pasado por su mano este 2026. Canadá no entra en sus planes.

El ganador de Wimbledon ya ha superado en semanas en el número uno a Alcaraz, que lleva 66 y leyendas como Stefan Edberg (72) o Lleyton Hewitt (80). Tiene cerca las 100 en la cima y ponerse a tiro de Andre Agassi (101) o Bjorn Borg (109), a los que se puede acercar este año. Su margen es amplio.

Y es que la clasificación y la defensa de puntos es una de las cosas por definir en este tramo del calendario y de las próximas semanas, con dos torneos Masters 1000 y un Grand Slam.

Alcaraz, que perdió el #2 con la llegada a la final de Wimbledon de Alexander Zverev, es el que más defiende, 3.000 puntos. Perderá bagaje si no gana ambos eventos.

Ahora, el español es el número 3, a 320 puntos de Zverev y a 5.300 de Jannik Sinner que defiende en este tramo algo más de 1.000 menos que el español. El transalpino pone en juego 1.950 como finalista de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, en ambos superado por Alcaraz, al que ahora puede distanciar más.

El jugador de San Cándido, de 24 años, llega a este momento al alza, imparable y puede hacer más historia y ampliar su historial si gana en Nueva York para sumar el sexto Grand Slam de su carrera y ponerse a sólo uno de Alcaraz.

El #2 del mundo, Zverev, solo defiende 900 puntos. Ganador de Roland Garros y finalista en Wimbledon tiene mucho margen de mejora en la gira americana. De hecho, buenos resultados le acercarán a Sinner en la carrera por el número uno. En esta situación aparece el Abierto de Estados Unidos, el evento donde más puede sumar.

Para Djokovic el lugar en la clasificación ATP y los puntos son secundarios. A sus 39 años y en el tramo final de su carrera, su pretensión, su desafío, es lograr otro Grand Slam y dominar, en solitario, la historia de títulos conseguidos. Así afronta el Abierto de Estados Unidos en un tramo donde sólo defiende 800 puntos. En Nueva York llegó a semifinales. No jugará en Canadá y su próxima cita, de momento, es Cincinnatti antes de llegar a Flushing Meadows.

Actualmente, el #4 del ránking es el canadiense Félix Auger-Aliassime, que defiende en la gira 1.010 puntos, y el quinto es el australiano Alex de Miñaur, de origen hispano-uruguayo, que pone en juego 1.110.