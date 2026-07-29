El fenómeno Paul Seixas impulsa la apuesta del equipo Decathlon por el ciclismo femenino

La nueva escuadra, anunciada dentro del plan estratégico del equipo Decathlon, comenzará su andadura en la categoría ProTeam, la segunda división del ciclismo internacional, y estará integrada por doce corredoras. La estructura formará parte del programa de desarrollo NewGen, compartiendo recursos técnicos y humanos con el equipo masculino.

La iniciativa llega apenas unos días después del mejor Tour de Francia de la historia de la formación francesa, que firmó el cuarto puesto de la clasificación general con el joven Seixas, de 19 años, y una victoria de etapa de Olav Kooij, resultados que el equipo calificó de "extraordinarios" y que consolidan el crecimiento deportivo de la estructura.

“La creación de nuestro equipo ciclista femenino en 2027 supone un hito crucial en nuestra estrategia. Nuestro objetivo es proporcionar a estas jóvenes ciclistas un entorno excepcional en el que crecer y triunfar. Con humildad y determinación, nos sentimos muy orgullosos de apoyar a las mujeres deportistas al máximo nivel”, afirmó el consejero delegado de Decathlon, Javier López, en un comunicado del equipo.

El director general del Decathlon Cycling Team, Dominique Serieys, aseguró que la creación del equipo femenino "supone un gran paso adelante" en el proyecto deportivo global de la entidad y permitirá que "una nueva generación de ciclistas alcance el máximo nivel y se consolide en él con el tiempo".

"Nuestro objetivo es establecer un puente entre las categorías juveniles y el WorldTour, la máxima categoría de este deporte. Nuestra filosofía se basa en el desarrollo y la detección de talentos: queremos ofrecer a las jóvenes deportistas procedentes del ciclismo en ruta, el ciclocross y el MTB un entorno adaptado a su crecimiento”, explicó el director del programa NewGen, Guillaume Bonnafond.