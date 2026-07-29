Equipo Competition Chekmat La Torita BJJ cerró un julio histórico con títulos y podios internacionales

La gira internacional comenzó el 5 de julio en Curitiba, Brasil, donde la delegación paraguaya alcanzó un hecho histórico al conquistar seis medallas en un torneo internacional.

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Mauricio Pont Fernández se consagró campeón de su categoría tras imponerse en una exigente final, mientras que Martín Pont Fernández, Mía Balbuena y Noah Aquino obtuvieron medallas de plata. Renato Flecha y Alejandro León completaron la actuación con preseas de bronce.

Posteriormente, la actividad se trasladó a Río de Janeiro, donde Fabricio Villasanti y Arturo Lezcano representaron al país en dos importantes certámenes.

El resultado más destacado fue el título de Arturo Lezcano en el AJP Grand Slam South America, convirtiéndose en el primer paraguayo en conquistar una medalla de oro en esta prestigiosa competencia. Por su parte, Fabricio Villasanti logró la medalla de plata en su categoría, ambos en cinturón gris.

En la segunda jornada de competencia, los paraguayos también participaron en el Rio Winter Kids Open de la IBJJF, donde sumaron tres medallas de plata para el país.

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En Lima, Perú, Roger Max Rolón alcanzó otro importante resultado internacional al proclamarse subcampeón del AJP Tour International, compitiendo en la categoría de cinturón gris.

El cierre de la gira tuvo lugar en Kissimmee, Orlando (Florida, Estados Unidos), durante el prestigioso Pan Kids Jiu-Jitsu Championship de la IBJJF. Martín Pont Fernández volvió a ubicarse entre los tres mejores del mundo al conquistar una medalla de bronce, repitiendo este logro por segundo año consecutivo en la máxima cita infantil del jiu-jitsu. En el mismo torneo, Mauricio Pont Fernández llegó hasta los cuartos de final, ambos compitiendo en cinturón amarillo.

También en Orlando, Bruno Velázquez AMG obtuvo la medalla de plata en el Orlando Open IBJJF, dentro de la categoría de adultos.

Los resultados obtenidos durante julio reflejan el crecimiento sostenido del jiu-jitsu brasileño paraguayo en el escenario internacional.

Con representantes destacados en las categorías infantiles, juveniles, de adultos y máster, Paraguay cerró el mes con una actuación sobresaliente, reafirmando el trabajo de formación que desarrolla el equipo Competition Chekmat La Torita BJJ.

Además de los logros deportivos, el jiu-jitsu brasileño continúa consolidándose como una disciplina que favorece el desarrollo integral de niños y jóvenes, promoviendo valores como la disciplina, la perseverancia, el respeto, la autoconfianza y el desarrollo psicomotor.