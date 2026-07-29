Polideportivo
29 de julio de 2026 a la - 02:47

Se inició el SCA Infantil de hándbol que se disputa en el Parque Olímpico

Paraguay A se impuso a Paraguay B, en el arranque del certamen Infantil que se disputa en nuestro país, en ambas ramas.
Paraguay A se impuso a Paraguay B, en el arranque del certamen Infantil que se disputa en nuestro país, en ambas ramas.

Cinco países toman parte del Campeonato Sur Centro América de Handball “Paraguay 2026″ Sub 13 Femenino y Sub 14 Masculino, que arrancó este martes y concluye el sábado. Los partidos se disputan en el Parque Olímpico, en el CEO 1 y en al Arena COP.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Este martes se inició el SCA Handball Sub 13 Femenino y Sub 14 Masculino “Asunción 2026″, que se disputa en el Parque Olímpico, con el concurso de los seleccionados de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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En el certamen Femenino, en duelo de albirrojas, Paraguay A derrotó 30-23 a Paraguay B.

En los otros partidos, Argentina se impuso 14-12 a Uruguay, mientras Brasil hizo lo propio con Chile, venciendo 22-17.

En la rama Masculina, los chicos de Paraguay A consiguieron un valioso empate de 27-27 contra Argentina, vigente monarca de la categoría.

No hubo igual suerte con el cuadro Paraguay “B”, que cayó goleado por Brasil, por el score de 48-13.

En el otro cotejo del día, Chile se impuso a Uruguay por el marcador de 25-20.

* Programación completa. El programa para las cuatro jornadas restantes es la siguiente:

CEO - Cancha 1

15:00 Uruguay vs. Argentina - Masculino

17:00 Paraguay B vs. Argentina - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Femenino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Paraguay B vs. Chile - Masculino

17:30 Uruguay vs. Brasil - Femenino

19:30 Paraguay A vs. Brasil - Masculino

Jueves 30 de Julio

CEO - Cancha 1

15:00 Argentina vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Chile - Masculino

19:00 Argentina vs. Brasil - Femenino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Paraguay B vs. Chile - Femenino

17:30 Paraguay A vs. Uruguay - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Uruguay - Femenino

Viernes 31 de Julio

CEO - Cancha 1

15:00 Paraguay A vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Argentina vs. Chile - Femenino

19:00 Chile vs. Argentina - Masculino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Uruguay vs. Paraguay B - Femeninoo

17:30 Brasil vs. Uruguay - Masculino

19:30 Brasil vs. Paraguay A - Femenino

Sábado 1 de Agosto

CEO - Cancha 1

15:00 Uruguay vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Paraguay B - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Masculino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Chile vs. Uruguay - Femenino

17:30 Argentina vs. Brasil - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Argentina - Femenino