Se inició el SCA Infantil de hándbol que se disputa en el Parque Olímpico

Este martes se inició el SCA Handball Sub 13 Femenino y Sub 14 Masculino “Asunción 2026″, que se disputa en el Parque Olímpico, con el concurso de los seleccionados de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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En el certamen Femenino, en duelo de albirrojas, Paraguay A derrotó 30-23 a Paraguay B.

En los otros partidos, Argentina se impuso 14-12 a Uruguay, mientras Brasil hizo lo propio con Chile, venciendo 22-17.

En la rama Masculina, los chicos de Paraguay A consiguieron un valioso empate de 27-27 contra Argentina, vigente monarca de la categoría.

No hubo igual suerte con el cuadro Paraguay “B”, que cayó goleado por Brasil, por el score de 48-13.

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En el otro cotejo del día, Chile se impuso a Uruguay por el marcador de 25-20.

* Programación completa. El programa para las cuatro jornadas restantes es la siguiente:

CEO - Cancha 1

15:00 Uruguay vs. Argentina - Masculino

17:00 Paraguay B vs. Argentina - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Femenino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Paraguay B vs. Chile - Masculino

17:30 Uruguay vs. Brasil - Femenino

19:30 Paraguay A vs. Brasil - Masculino

Jueves 30 de Julio

CEO - Cancha 1

15:00 Argentina vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Chile - Masculino

19:00 Argentina vs. Brasil - Femenino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Paraguay B vs. Chile - Femenino

17:30 Paraguay A vs. Uruguay - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Uruguay - Femenino

Viernes 31 de Julio

CEO - Cancha 1

15:00 Paraguay A vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Argentina vs. Chile - Femenino

19:00 Chile vs. Argentina - Masculino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Uruguay vs. Paraguay B - Femeninoo

17:30 Brasil vs. Uruguay - Masculino

19:30 Brasil vs. Paraguay A - Femenino

Sábado 1 de Agosto

CEO - Cancha 1

15:00 Uruguay vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Paraguay B - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Masculino

Arena COP - Cancha 2

15:30 Chile vs. Uruguay - Femenino

17:30 Argentina vs. Brasil - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Argentina - Femenino