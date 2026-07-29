Las Series Mundiales de rugby 7 repetirán formato y sedes en la temporada 2026-2027

Las Series Mundiales de la próxima campaña, por consiguiente, constarán de dos fases: una primera de seis etapas con las ocho mejores selecciones del ránking y un Campeonato del Mundo de tres torneos, en los que se sumarán los cuatro primeros clasificados de la segunda división del circuito, el conocido como 'SVNS 2'.

La fase inicial constará de tres giras: Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) entre finales de noviembre y principios de diciembre; Singapur y Perth (Australia) el último fin de semana de enero y el primero de febrero; y Nueva York (Estados Unidos) y Vancouver (Canadá) a mediados de marzo.

Tras el ascenso del equipo femenino en la pasada campaña, España tendrá representación en esta primera categoría en ambos sexos: las mujeres se medirán con Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Francia, Estados Unidos, Fiyi y Japón; y los hombres competirán frente a Sudáfrica, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Francia, Estados Unidos y Fiyi.

El Campeonato del Mundo volverá a constar de las mismas tres etapas que la temporada pasada, con doce contendientes por categoría que disputarán los torneos de Hong Kong (9-11 de abril), Valladolid (España, 21-23 de mayo) y cerrarán la campaña una semana después en Burdeos (Francia).

Las cuatro primeras selecciones clasificadas de este Campeonato del Mundo 2027, excluida Estados Unidos que tiene plaza de oficio como anfitriona, se clasificarán directamente para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.