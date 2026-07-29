Liberado el juez bielorruso condenado por pedir el fin de guerra en Ucrania

La noticia, dada a conocer por el ICAS a través de un comunicado este miércoles, llega después de que Danilevich fuese declarado culpable el 10 de abril de 2023 por "apoyar el extremismo".
En un primer momento, Danilevich fue detenido el 20 mayo de 2022 por la policía bielorrusa tras haber firmado en febrero de ese mismo año dicha petición para que acabase la guerra en Ucrania.
Por ello, fue condenado a 10 años de prisión, pena que se redujo a 6 años tras ser apelada.
De esta forma, el miembro del TAS queda en libertad después de pasar 4 años y 2 meses en la cárcel.
"El ICAS y el TAS le desean lo mejor para que pueda regresar en paz con su familia y amigos, y retomar sus actividades profesionales", finaliza el comunicado.