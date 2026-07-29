Los gimnastas rusos competirán con sus símbolos nacionales si el país anfitrión lo permite

Así lo ha aprobado una Asamblea General Extraordinaria del organismo después de que, en la 'World Challenge Cup' de Cluj-Napoca (Rumanía), celebrada entre el 26 y el 28 de junio, el alcalde de la ciudad Emil Boc prohibiera los símbolos rusos y bielorrusos, considerando que iban en contra de la política de Rumanía y la Unión Europea al respecto, según publicó en sus redes sociales.

La FIG había levantado las sanciones, derivadas de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, el pasado 18 de mayo, después de que Cluj-Napoca hubiera aceptado organizar el evento. El equipo ruso terminó por retirarse de la competición, ya que no pudo participar con sus símbolos.

Ahora, la Federación Europea de Gimnasia aclara que, aunque aceptan la decisión de la FIG, para los eventos cuya sede fuera asignada antes del 28 de julio se seguirá un "enfoque transicional", que implica que, si se reciben por escrito medidas gubernamentales del país organizador en contra del uso de los símbolos nacionales rusos o bielorrusos, sus atletas competirán con la bandera de la FIG y música neutral.

Además, el ente regulador confirma que ningún evento de la Federación europea se celebrará en Rusia, y que los miembros del Gobierno de Rusia no serán invitados a sus eventos. Aun así, aclara que las autoridades de las federaciones de gimnasia de Rusia y Bielorrusia deberán volver a ejercer sus funciones en la Federación europea con efecto inmediato.

Rusos y bielorrusos ya pudieron competir en los Europeos de gimnasia rítmica, disputados en mayo en Varna (Bulgaria), sin restricciones.

Los Europeos de gimnasia artística, por su parte, tendrán lugar en Zagreb (Croacia) del 13 al 16 de agosto, en categoría femenina, y del 19 al 23 del mismo mes, en categoría masculina.