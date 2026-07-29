Markel Beloki brilla desde la fuga en el col de Portes y se pone líder del Tour de l'Ain

A sus 21 años, es el primer triunfo de Beloki como profesional, después de haber ganado el Tour de Alsacia en 2025 y haberse proclamado campeón de España júnior contrarreloj en 2023.

La carrera, que se disputa entre el 28 y el 30 de julio, estaba llamada a dar un vuelco en la etapa de este miércoles, de 161,9 kilómetros. La doble subida al col de Portes (14,6 kilómetros al 5,4 % de pendiente media) prometía cambios en la general después de una jornada inicial para velocistas.

El británico Noah Hobbs, compañero de Beloki en el EF Education, había sido el más rápido en la llegada del martes. En los primeros 70 kilómetros de la jornada, el pelotón rodó compacto por un terreno completamente llano. A los pies de la primera subida a Portes, se lanzaron por delante Jason Tesson (TotalEnergies), Kenny Molly (Van Rysel), Morné van Niekerk (St. Michel - Preference Home - Auber93) y Maximilien Juillard (Vélo Club Villefranche Beaujolais).

Por detrás, el Unibet Rose Rockets del veterano Wout Poels tiraba para neutralizar a los escapados. No lo consiguió en la subida inicial, que coronó Juillard en primer lugar, pero sí en las faldas de la montaña cuando empezaba la segunda vuelta al circuito.

El EF Education apretó el ritmo de ascensión y, aprovechando un corte en el pelotón, Markel Beloki se metió en el grupo delantero con el ecuatoriano Jefferson Alexander Cepeda, su compañero de equipo y el único presente en la salida que sabe lo que es ganar el Tour de l'Ain (lo hizo en 2024). También estaba entre los de cabeza de carrera el brasileño Henrique Bravo (Soudal Devo).

El español se puso a trabajar para Cepeda, pero pronto vio que tenía mejores piernas que el ecuatoriano y se fue por delante con Bravo y el irlandés Jamie Meehan (Cofidis), a los que alcanzaron pronto los franceses Axel Mariaul (CIC Pro Cycling) y Rémi Arsac (Decathlon).

Cuando llegaban al llano y parecía que se tendrían que jugar la victoria en un esprint de grupo, Beloki aceleró y lanzó el ataque definitivo a falta de menos de 10 kilómetros. Llegó a la meta con 54 segundos de ventaja sobre el grupo perseguidor, en el que Noa Isidore (Decathlon) se quedó con el segundo puesto y Nicola Conci (Astana), con el tercero.

La tercera y última etapa del Tour de l'Ain, prevista para este jueves, se desarrollará entre Oyonnax y Lélex Monts-Jura, en 131,5 kilómetros. El recorrido incluye siete cotas puntuables, la última de ellas, el col de Menthières, de primera categoría (91, kilómetros al 7 % de media).