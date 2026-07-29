Miércoles, 29 de julio de 2026

Redacción deporteS. Pendiente de la evolución de su muñeca derecha para irrumpir de nuevo en el circuito, Carlos Alcaraz contempla con cierta incertidumbre el último tercio de la temporada, en la que intentará recortar puntos en la lucha por alcanzar a Jannik Sinner, quien ha sumado su semana 82 como número uno del mundo. Por Santiago Aparicio

Redacción Deportes. Seis días después de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, el clima de Santo Domingo se ha convertido en un rival para los deportistas: los termómetros marcan a diario entre 33 y 35 grados centígrados, pero el verdadero problema es la humedad del 80 por ciento en la costa.

Redacción deportes. Partidos de vuelta de la repesca por una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana que se disputan este miércoles: Vasco da Gama (BRA)-Independiente Medellín (COL), Bragantino-Sporting Cristal (PER) y Cienciano (PER)-Lanús (ARG).

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- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30).

- Roma. Roberto Mancini y Claudio Ranieri comparecen en rueda de prensa conjunta en la sede de la Federación Italiana de Fútbol para su presentación oficial como nuevo seleccionador y director técnico (16.00 GMT). (FOTO)

- Partidos de vuelta de la repesca por una plaza en los octavos de final de la Copa Sudamericana: Vasco da Gama (BRA)-Independiente Medellín (COL) desde las 22.00 GMT, Bragantino-Sporting Cristal (PER) y Cienciano (PER)-Lanús (ARG) a las 00.30 GMT del jueves.

- El Alianza de El Salvador se enfrenta en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador, a Antigua GFC de Guatemala, en un partido correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. (FOTO)

- Continúa la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Aldosivi, Defensa y Justicia-Deportivo Riestra, Gimnasia y Esgrima-River Plate e Instituto-Platense.

- Santo Domingo. XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ).

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2)(FOTO) y ATP 250 de Los Cabos (México)(Hasta 1)

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis

- Pendiente de la evolución de su muñeca derecha para irrumpir de nuevo en el circuito y en el cuadro principal del Masters 1000 de Cincinnati, que le ha incluido en su cartel del presente curso, Carlos Alcaraz contempla con cierta incertidumbre el último tercio de la temporada

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Redacción EFE Deportes

Redacción deportes. Las pruebas de natación artística y saltos abren los Campeonatos de Europa de Natación que se disputan en París desde el 31 de julio al 16 de agosto.

Redacción deportes. Previa del Tour femenino que comienzo el sábado.

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Redacción deportes. El Tour de Francia femenino disputa su primera etapa con salida y llegada en la ciudad suiza de Lausana, con un recorrido de 138 kilómetros, tres cotas de tercera categoría y una de cuarta, la de San Francisco.

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------ JUEVES 30. Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial (hasta 2)(FOTO).

---- SÁBADO 15 AGO. Primer partido de la gira de la selección femenina de baloncesto preparatorio para el Mundial de Alemania. Alemania-España, en Ludwisburgo (Alemania) (19:00)

----- VIERNES 21 AGO.. Segundo partido de la gira de preparación de la selección femenina para el Mundial de Alemania. España-Nigería. Pabellón Santiago Martín, La Laguna (Tenerife) (21:00 HORA PENÍNSULAR)

---- DOMINGO 23 AGO. Tercer partido de la gira de preparación de la selección femenina para el Mundial de Alemania. España-Bélgica. Pabellón Santiago Martín, La Laguna (Tenerife) (21:00).

----- SÁBADO 29 AGO. Cuarto partido de preparación de la selección femenina de baloncesto de la gira preparatoria del Mundial de Alemania. España-Malí, Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza (20.00)

---- DOMINGO 30 AGO. Quinto partido de preparación de la selección femenina de baloncesto de la gira preparatoria del Mundial de Alemania. España-China, Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza (20.00)

- Presentación oficial de la Clásica San Sebastián 2026. Ayuntamiento de San Sebastián, 12.00

- MIÉRCOLES 29. Vuelta a Dinamarca (hasta 2)(FOTO).

------ JUEVES 30. Campeonatos de Europa de ciclismo de montaña, en Monteceneri (Suiza) (hasta 2).

------ SÁBADO 1. UCI World Tour. Clásica de San Sebastián (FOTO).

------ SÁBADO 15 AGO. Primer partido de la gira de la selección femenina de baloncesto preparatorio para el Mundial de Alemania. Alemania-España, en Ludwisburgo (Alemania) (19:00)

----- VIERNES 21 AGO.. Segundo partido de la gira de preparación de la selección femenina para el Mundial de Alemania. España-Nigería. La Laguna (Tenerife) (21:00 HORA PENÍNSULAR)

---- DOMINGO 23 AGO. Tercer partido de la gira de preparación de la selección femenina para el Mundial de Alemania. España-Bélgica. La Laguna (Tenerife) (21:00).

----- SÁBADO 29 AGO. Cuarto partido de preparación de la selección femenina de baloncesto de la gira preparatoria del Mundial de Alemania. España-Malí, Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza (20.00)

---- DOMINGO 30 AGO. Quinto partido de preparación de la selección femenina de baloncesto de la gira preparatoria del Mundial de Alemania. España-China, Pabellón Príncipe Felipe, Zaragoza (20.00)

- Campeonatos del Mundo, en Hong Kong (hasta 30). https://www.fencing2026.com/en/results

- El Barça ha programado doble sesión de entrenamiento a puerta cerrada para este martes en St. George's Park​​​ (Inglaterra)

- El portero del Barça y de la selección española, Joan García, atiende a los medios en una jornada de puertas abiertas de su campus de porteros. Soccerland Catalunya (Finca ca l'Orench. Crtra de Blanes a Tordera, km 2,5). 11.00.

- Presentación del delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang, que jugará las dos próximas temporadas en el RC Deportivo en su retorno a LaLiga EA Sports (Primera) después de pasar por el Barcelona en la temporada 2021-2022. Sala de prensa del Dépor, 12.00.

- Roma. Cuando parecía que ya no podía caer más bajo, que había tocado fondo, la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) demuestra que aún quedaba un escalón más. Tras el 'no' de Pep Guardiola y el lío con Andrea Pirlo y su vinculación con una casa de apuestas rusa, la incertidumbre envuelve al ‘calcio’: ¿quién llevará las riendas de la “Azzurra”? (FOTO)

- El fichaje por el Colo Colo del portero caboverdiano Josimar José Évora Dias ‘Vozinha’, una de las grandes figuras del Mundial 2026, es el movimiento de mayor repercusión mediática en la historia del fútbol chileno y su nombre se unirá, aunque por diferentes razones, al trío de estrellas formado po Iván Zamorano, Mario Kempes y Arturo Vidal. Por María José Rey

- Buenos Aires. El argentino Tigre recibe este martes al uruguayo Nacional en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.(FOTO)

- Comienza la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Banfield-Sarmiento, San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza, Rosario Central-Racing Club y Argentinos Juniors-Estudiantes Río Cuarto.

- Derby County-Valencia (16:00). Birmingham.

- Cienciano-Lanús. Previa al partido de vuelta de la repesca para los octavos de final de la Copa Sudamericana entre el Cienciano de Perú y el Lanus de Argentina.

- El Santos de Neymar recibe a Universidad Central de Venezuela en el partido de vuelta de la repesca para octavos de final de la Copa Sudamericana, en el estadio de Vila Belmiro. (Foto)

- Comienza la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Banfield-Sarmiento, San Lorenzo-Gimnasia de Mendoza, Rosario Central-Racing Club y Argentinos Juniors-Estudiantes Río Cuarto.

- El UMECIT F.C. de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) debutará en la Copa Centroamericana de Clubes de Concacaf ante el Saprissa de Costa Rica, en partido perteneciente a la primera jornada del grupo C.

--- MIÉRCOLES. Rueda de prensa de Josep Pedrerol (11:30 fotos, 11:45:00 rueda de prensa y 12:30 entrevistas), que ha fichado por Mediaset. Federico Mompou, 5 bis. Madrid.

--- MIÉRCOLES 29: Continúa la segunda jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Barracas Central-Aldosivi, Defensa y Justicia-Deportivo Riestra, Gimnasia y Esgrima-River Plate e Instituto-Platense.

-- VIERNES 31. Amistoso: Castellón-Alavés, en Olot.

-- VIERNES 31. Amistosos: Barcelona-Birmingham, Espanyol-Middlesbrough, en Inglaterra (16:00) y Real Sociedad-Toulouse en Tarbes. CARLOS RODRÍGUEZ

-- DOMINGO 2: Continúa la tercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Gimnasia y Esgrima, Deportivo Riestra-Barracas Central, Newell's-Boca Juniors, River Plate-Rosario Central y Lanús-Instituto

-- JUEVES 6. Amistoso Mónaco-Getafe, en Mónaco (20:00).

-- VIERNES 7. Amistoso Racing-Alavés, en Santander (Trofeo Nando Yosu).

-- SÁBADO 8. Amistosos Real Sociedad-Colonia. CARLOS RODRÍGUEZ y Tottenham-Getafe, en Londres (15.00 hora local / 16:00 hora española)

-------- JUEVES 8 OCTUBRE: El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) celebra en su sede de Lausana la audiencia por el recurso de la Federación de fútbol de Senegal (FSF) contra la de Marruecos (FRMF) y la Confederación Africana (CAF), por la final de la Copa África, jugada el 18 de enero.

------ JUEVES 30. Quinto y último 'major' femenino. Open Británico, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra) (hasta 2).

------ JUEVES 30. PGA Tour. Rocket Classic, en Detroit (hasta 2).

--------- JUEVES 14 AGO. Campeonato de Dinamarca, en el Great Northern de Kerteminde (hasta 17).

- Ginebra:La nadadora olímpica siria Yusra Mardini, que tuvo que huir de su país por la guerra, cuenta en una entrevista con EFE su experiencia como refugiada, en la semana en la que ACNUR celebra los 75 años de la Convención sobre los Refugiados.

- La ministra Milagros Tolón se reúne con los presidentes del COE y CPE y representantes de federaciones deportivas españolas para dar a conocer los detalles del apoyo económico del Gobierno a estas entidades en 2026. (18.00)

- Santo Domingo. XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC ). resumen de la Jornada y medallero

-------- VIERNES 31. Campeonatos de Europa, en Varese (Italia) (hasta 2).

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2)(FOTO) y ATP 250 de Los Cabos (México)(Hasta 1)

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis

--- DOMINGO: Masters 1000 de Canadá en Montreal

--- DOMINGO. Empieza el Torneo WTA 1000 de Canadá, en Toronto

------- SÁBADO 1 AGO. Comienza en Palma la 44ª Copa del Rey de Vela (hasta 8).

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Redacción EFE Deportes