Precoz promesa del golf en la U.S. Kids World Championship 2026

Arianna Abrahan jugará el U.S. Kids World Championship 2026 de golf, que se celebrará durante tres días en Pinehurst, Estado de Carolina del Norte, Estados Unidos.
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Arianna tendrá la posibilidad de pisar el green de uno de los escenarios mas emblemáticos del golf norteamericano, y eslabón habitual del PGA Tour.
El torneo reúne cada temporada a los golfistas mas talentosos provenientes de distintos países del mundo, los que en breve pedirán “paso” a sus mayores.
Arianna competirá en la categoría Girls 9 Years, enfrentándose a las mejores jugadoras infantiles del orbe.
La pequeña aficionada al golf, que viajó acompañada de sus padres, ha tomado esta disciplina deportiva y su dedicación es admirable, forjándose un futuro promisorio debido a su esfuerzo y disciplina, recorriendo los distintos certámenes que están en la agenda del golf paraguayo.
En los últimos años muchos juveniles se encuentran incursionando en diversos certámenes internacionales, y nuestro país mira con esperanzas hacia el futuro.
Estas promesas se convertirán mañana en los golfistas que llevarán la representación paraguaya a los mejores escenarios del mundo, tal como lo hicieran hace cierto tiempo Carlos Franco, Julieta Granada o Fabrizio Zanotti, entre algunos contados golfistas.