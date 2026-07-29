Selección paraguaya jugará el Women’s AmeriCup South American Qualifiers

El team paraguayo femenino de baloncesto tomará parte del clasificatorio para el FIBA AmeriCup 2027, y para ello ya se encuentra definida la lista de las doce panteras que conforman el seleccionado.

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Este torneo en Zárate, Provincia de Buenos Aires, Argentina, arrojará cuatro selecciones clasificadas que se harán acreedoras del pasaporte a El Salvador.

Son siete las selecciones del Cono Sur que participarán del torneo, divididas en dos series:

Grupo A: Argentina (vigente campeona), Uruguay, Colombia y Paraguay;

Grupo B: Chile (subcampeona), Venezuela y Brasil.

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Las panteras elegidas

La selección paraguaya está compuesta por 12 jugadoras.

Las basquetbolistas que forman el team guaraní son: Paola Ferrari (capitana), Marta Peralta, Belén Pereira, Sofía Villasboa, Sol Duarte, Paloma Niz, Ximena Ibarra, Manuela Ramírez, Betsaida Ferreira, Beatriz Quevedo, Patricia Sosa y Adela Cárdenas.

Head Coach: Maximiliano Seigorman; Asistente: Benjamín Cano; Asistente: Andrea Gómez; Preparador Físico: Júnior Alderete; Fisioterapeuta: Dahiana Galeano. Delegada: Carolina Agüero.

Los clasificados a la AmeriCup de El Salvador 2027

Los seleccionados de Estados Unidos y Canadá se encuentran clasificados a la AmeriCup 2027, por el Norte del continente.

A los cuatro que surjan de Sudamérica, se sumarán los restantes cuatro que saldrán del clasificatorio del Centrobasket Femenino de este año.

La 19ª Edición se disputará en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda de San Salvador, del 3 al 11 de julio de 2027.

El vigente campeón es Estados Unidos, que se coronó en el FIBA AmeriCup Femenino 2025, en Santiago de Chile.