Derrotas paraguayas en el FIBA 3x3 U23, en el arranque de la segunda tanda

El FIBA 3x3 U23 arribó a nuestro país en uno de sus eslabones, que forma parte de las competencias que se disputan como clasificatorias al Mundial de esta disciplina del básquetbol.

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En esta edición por suelo guaraní toman parte del evento cinco selecciones: Argentina, Brasil, Canadá, Chile y Paraguay.

En cuanto al rendimiento de los albirrojos, ambos combinados paraguayos cosecharon dos vicecampeonatos en una de las tres paradas del inicio de semana, donde se disputaron durante tres días los Stop 1, 2 y 3.

En este peculiar sistema, en cada país anfitrión se disputan 6 paradas, y en cada una de ellas surge un campeón.

Las selecciones suman puntos para el ranking por cada victoria, y al final del tour se conocerá a los equipos que conseguirán su clasificación a la copa mundial de FIBA 3x3.

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En las jornadas de este viernes, las panteritas perdieron en ambas presentaciones del Stop 4, así como los muchachos.

Las chicas cayeron contra Chile 17-16 y ante Brasil 15-9.

En la rama varonil, Paraguay perdió contra Chile 17-13 y Brasil 22-15.

Este sábado se disputará el Stop 5, y el domingo se cierra este eslabón en nuestro país, con el Stop 6.