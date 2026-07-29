Ucrania apela ante el TAS la decisión del COI de readmitir a Rusia

Según la nota del Comité Olímpico Ucraniano en la que se anuncia la apelación, la parte ucraniana considera que la decisión del COI contradice la Carta Olímpica y las “prácticas establecidas” del propio COI.

El COI suspendió en octubre de 2023 al Comité Olímpico Ruso por haber admitido a consejos olímpicos regionales de las zonas del este y el sur de Ucrania ocupadas por las fuerzas del Kremlin, en las que por ley corresponde operar al Comité Olímpico Ucraniano.

La decisión de readmitir a Rusia fue justificada por el COI en que el comité ruso ha dejado de aceptar como afiliados a organizaciones deportivas de estos territorios ocupados.

El Comité Olímpico Ucraniano argumenta que el COI ha dado este paso de forma “prematura” y sin verificar suficientemente si el comité ruso sigue interfiriendo en la jurisdicción del ucraniano, que no puede desarrollar en los territorios en cuestión ninguna actividad al estar en manos de Rusia.

El COI no permitió a Rusia como país participar en los Juegos de París 2024, en los que los deportistas rusos compitieron como neutrales.

El levantamiento de la suspensión por parte del COI abre la puerta a que Rusia sí pueda estar representada como país en los Juegos de Los Ángeles 2028.