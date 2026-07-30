Guatemala es quinta del medallero, México y Colombia libran cabeza a cabeza en ciclismo

La delegación guatemalteca ahora acumula en Santo Domingo un total de 41 medallas, de las cuales 10 son de oro, 16 de plata y 15 de bronce, mientras que República Dominicana quedó sexta con 59 preseas de las que 10 son de oro, 13 de plata y 36 de bronce.

Los equipos de Guatemala dominaron la competición de fosa en tiro con escopeta bajo la modalidad de mixtos.

Los guatemaltecos Fernando Brol Cardenas y Adriana Ruano Oliva se quedaron con la medalla de oro en la competición de fosa en tiro con escopeta tras alcanzar pulverizar 31 platos.

Sus compatriotas Ana Soto Abril y Jean Pierre Brol Cárdenas obtuvieron plata, destruyendo 27 platillos.

República Dominicana finalizó en el quinto puesto en San Salvador con un total de 111 medallas. Logró 25 de oro, al igual que Puerto Rico, pero acumuló 36 metales de plata por los 27 de la isla vecina y 50 preseas de bronce, mientras los puertorriqueños sumaron 44.

En esa oportunidad, Guatemala compitió bajo la bandera de Centro Caribe Sports, ya que su Comité Olímpico fue suspendido por el Comité Olímpico Internacional (COI), debido a problemas legales entre dirigentes guatemaltecos.

A ese quinto lugar en Santo Domingo también se acerca Puerto Rico, que quedó un peldaño debajo de los dominicanos en San Salvador, cuando los quisqueyanos se llevaron dos medallas de oro en el karate en el último de competición.

La delegación puertorriqueña acumula 9 oros, 9 platas y 18 bronces.

México continúa incontestable en la cima del medallero con 79 preseas de oro, 57 platas y 44 bronces para sumar 180. Colombia le escolta de larga distancia con 116 repartidas en 41 de oro, 47 de plata y 28 de bronce.

A estos sigue Cuba, con 16 medallas doradas, 18 platas y 22 de bronce, para sumar 56 podios.

Venezuela está de cuarto en el tablero general con 80 medallas de las que 13 son de oro, 24 de plata y 43 bronces.

México y Colombia continúan su dominio en el ciclismo de los Juegos de Santo Domingo y así confirman el favoritismo de larga data en ese deporte.

Ambas delegaciones ocupan desde inicios de los Juegos el primer y segundo lugares en el medallero general.

En el ciclismo, Colombia lleva 6 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, mientras que México acumula 6 preseas doradas, igual cantidad de plata y 4 de bronce.

Este jueves, México subió a lo más alto del podio en la prueba de madison masculino con Ignacio Prado y Ricardo Peña, que sumaron 72 puntos, más que suficientes para el segundo lugar que ocupó Venezuela con 59 tantos.

El tercer lugar correspondió a los colombianos Brayan Sánchez y Jordan Parra, con 57 puntos.

El binomio de Colombia, integrado por Elizabeth Castaño y Lina Hernández, se colgó el oro en la final de la prueba madison femenino.

Poco tiempo después, la dupla colombiana de Elizabeth Castaño y Lina Hernández superó en un ajustado 'sprint' a las mexicanas Sofía Arreola y Yarelis Acevedo en la prueba madison femenino.

La dominicana de ascendencia mexicana Victoria 'Vicky' Garza hizo historia para su país tras quedarse con la medalla de plata en la plataforma de 10 metros, la primera presea que alcanza República Dominicana en la modalidad de clavados en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en una jornada en la que México se adjudicó tres oros.

A los 18 años llegó a República Dominicana y entrenó durante tres años con el "sueño" de representar al país en la élite del deporte.

“Estoy muy agradecida con Dios. También con mis entrenadores por todo el trabajo que hemos hecho. Me siento muy feliz de poder darle esta primera medalla de plata a República Dominicana. Agradezco a la Federación y su presidente Radhamés Tavárez por darme la oportunidad de competir para este país”, expresó emocionada tras subir al podio.

Garza reveló que las condiciones climáticas representaron un reto durante la competencia, pero logró mantener la concentración.

"Había mucha brisa, pero me concentré en hacer lo que sabía y pude ejecutar los clavados como quería", afirmó la deportista a los medios rodeada de sus padres. Garza escoltó a la mexicana Alejandra Estudillo.

México agregó otros dos oros en clavados, gracias a Osmar Olvera, en trampolín 1 metro y a la pareja de Rut Páez y Zyanya Parra en trampolín de 3 metros sincronizado.