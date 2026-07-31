Cuba vence a Curazao en la primera jornada del béisbol de los Juegos de Santo Domingo

El encuentro estuvo interrumpido por aproximadamente una hora debido a la lluvia. Tras la reanudación, y de acuerdo con el reglamento del torneo, el partido fue oficializado al completarse cinco entradas, por lo que el triunfo de Cuba quedó validado.

La novena cubana descifró los lanzamientos del abridor curazoleño Angela Nelmers (0-1) desde el primer episodio, cuando Yoelki Guibert abrió con un doblete por el jardín central derecho, mientras que Luis Mateo continuó el ataque con un sencillo.

El ataque continuó con un sencillo de Yoel Yanqui para la segunda carrera del episodio.

La tercera anotación llegó tras un rodado de José Gándara al lanzador, quien hizo un tiro desviado a la inicial.

Cuba sentenció el desafío en el segundo episodio con otro indiscutible impulsador de Yoel Yanqui, quien trajo la cuarta carrera del conjunto antillano.

El conjunto curazoleño evitó la blanqueada al fabricar su única carrera mediante una base por bolas con las almohadillas llenas que otorgó el lanzador José Bermúdez (1-0) a Raysheandall Michell, en la segunda entrada.

La batería cubana, que desplegó seis imparables, estuvo encabezada por Yoel Yanqui bateó de 3-2 y dos carreras impulsadas; Yoelki Guibert se fue de 3-1, doble y una carrera anotada; Leonel Acevedo, de 2-1 y una remolcada y Luis Mateo, con sencillo.