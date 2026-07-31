Va llegando fase decisiva del SCA de Handball Femenino U13 y Masculino U14

Sigue en disputa el Campeonato SCA de Handball Femenino y Masculino, en las categorías menores de 13 y 14 años, respectivamente, que se disputan en el Parque Olímpico.

El cuadro de Paraguay A se encuentra al frente de la competencia en la rama femenina, por mejor diferencia de goles que Brasil, ambas selecciones ostentan tres triunfos.

Los resultados registrados en la jornada de este jueves, fueron los siguientes:

Femenino

Paraguay B 29 - 16 Chile

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Argentina 18 - 20 Brasil

Paraguay A 27 - 17 Uruguay

* Posiciones: Paraguay A 6 puntos (+39 goles), Brasil 6 (16), Paraguay B 4, Argentina 2, Uruguay 0, Chile 0.

Masculino

Argentina 41 - 14 Paraguay B

Brasil 37 - 22 Chile

Paraguay A 33 - 27 Uruguay

* Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 5, Chile 4, Paraguay A 3, Uruguay 0, Paraguay B 0.

Programaciones restantes

Vienes 31 de julio

15:00 Paraguay A vs. Paraguay B - Masculino

15:30 Uruguay vs. Paraguay B - Femenino

19:30 Brasil vs. Paraguay A - Femenino

Sábado 1 de agosto

15:00 Uruguay vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Paraguay B - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Argentina - Femenino

SCA de Cadetes, la otra semana

Nuestro país será inmediatamente escenario del Campeonato Sur Centro América en Cadetes.

El torneo se disputará de nuevo en canchas del COP, en el certamen que se disputará del 4 al 8 de agosto próximos.

Las Guerreritas Sub 15 jugarán con dos seleccionados, y los grupos están conformados así:

Grupo A: Argentina, Uruguay, Chile;

Grupo B: Paraguay A, Brasil, Paraguay B, Perú.

Los varones Sub 16 jugaran en grupo único: Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.