Va llegando fase decisiva del SCA de Handball Femenino U13 y Masculino U14

Sigue en disputa el Campeonato SCA de Handball Femenino y Masculino, en las categorías menores de 13 y 14 años, respectivamente, que se disputan en el Parque Olímpico.
El cuadro de Paraguay A se encuentra al frente de la competencia en la rama femenina, por mejor diferencia de goles que Brasil, ambas selecciones ostentan tres triunfos.
Los resultados registrados en la jornada de este jueves, fueron los siguientes:
Femenino
Paraguay B 29 - 16 Chile
Argentina 18 - 20 Brasil
Paraguay A 27 - 17 Uruguay
* Posiciones: Paraguay A 6 puntos (+39 goles), Brasil 6 (16), Paraguay B 4, Argentina 2, Uruguay 0, Chile 0.
Masculino
Argentina 41 - 14 Paraguay B
Brasil 37 - 22 Chile
Paraguay A 33 - 27 Uruguay
* Posiciones: Brasil 6 puntos, Argentina 5, Chile 4, Paraguay A 3, Uruguay 0, Paraguay B 0.
Programaciones restantes
Vienes 31 de julio
15:00 Paraguay A vs. Paraguay B - Masculino
15:30 Uruguay vs. Paraguay B - Femenino
19:30 Brasil vs. Paraguay A - Femenino
Sábado 1 de agosto
15:00 Uruguay vs. Paraguay B - Masculino
17:00 Brasil vs. Paraguay B - Femenino
19:00 Chile vs. Paraguay A - Masculino
19:30 Paraguay A vs. Argentina - Femenino
SCA de Cadetes, la otra semana
Nuestro país será inmediatamente escenario del Campeonato Sur Centro América en Cadetes.
El torneo se disputará de nuevo en canchas del COP, en el certamen que se disputará del 4 al 8 de agosto próximos.
Las Guerreritas Sub 15 jugarán con dos seleccionados, y los grupos están conformados así:
Grupo A: Argentina, Uruguay, Chile;
Grupo B: Paraguay A, Brasil, Paraguay B, Perú.
Los varones Sub 16 jugaran en grupo único: Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.