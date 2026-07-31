Viernes, 31 de julio de 2026

Santo Domingo. México, con 181 medalles, 80 de oro, sigue con paso firme al frente de las competiciones de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, ampliando su ventaja respeto a Colombia (118 y 42) y Cuba (57 y 16), que copan el podio del medallero cuando se ha superado la primera semana de competición,

Redacción deportes. La ciclista francesa Pauline Ferrand-Prévot (Visma) vuelve a las carreteras de su país para defender el maillot amarillo en la quinta edición del actual Tour de Francia femenino, que se disputa entre el 1 y el 9 de agosto y que tendrá a la neerlandesa Demi Vollering (FDJ-Suez) y a la española Paula Blasi (UAE) como máximas aspirantes.

Los Ángeles (EE.UU.). La cuarta temporada de la serie 'Ted Lasso' regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte.

- Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial (hasta 2). (FOTO)

- Previa del Tour de Francia femenino, que se disputa entre este sábado y el domingo 9 de agosto. (INFOGRAFÍA)

- La FIFA asegura que "nadie está vendiendo el fútbol" y que "ninguna entidad puede arrogarse la representación de las 211 asociaciones miembro de todo el mundo", tras la renuncia de la UEFA y sus federaciones a jugar las competiciones organizadas por la FIFA.

- Los Ángeles (EE.UU.). La cuarta temporada de la serie 'Ted Lasso' regresa con la mirada puesta en el fútbol femenino, un escenario desde el que explorará, a través de la comedia, temas como la igualdad de género, las amistades entre mujeres y los prejuicios que aún persisten en el deporte. (FOTO) (VÍDEO)

- Quinto y último 'major' femenino. Open Británico, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra) (hasta 2).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

- Torneos ATP 500 de Washington (hasta 2) (FOTO) y ATP 250 de Los Cabos (México) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis (hasta 2).

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Redacción EFE Deportes