Atenas define el título Zona Sur del salonismo frente a Cotas Jr. de Bolivia

Deportivo Atenas del barrio Tacumbú es uno de los finalistas del 45° Campeonato Sudamericano de Clubes de Fútbol de Salón, Zona Sur, que se juega en el polideportivo del club Sol de América.

Los helénicos derrotaron este viernes, en una de las semifinales, al otro representante paraguayo, el 12 de Junio de Barrio Jara.

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Antes del cotejo entre paraguayos, el Cotas Jr. de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, derrotó a San Miguel de Rocha, Uruguay, y discutirá el cetro de la Zona Sur contra Deportivo Atenas.

Los cruceños se impusieron por el score de 4 goles contra 2 a los rochenses.

En otros partidos disputados este viernes, el brasileño Talismá goleó 13-0 a Churros de Chile y se quedó con el quinto puesto.

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Palermo de Uruguay se impuso por 9 goles contra 3 a Furia Cruceña de Bolivia, para culminar en el séptimo lugar del torneo.

Este sábado se disputará primeramente el partido por el tercer puesto, y luego la gran final.

Campaña de los finalistas

Los partidos del invicto Deportivo Atenas, con 4 triunfos, 29 goles a favor y solo 3 en contra (los que recibió del 12 de Junio en la semifinal):

Martes 28: 2 a 0 a San Miguel de Uruguay;

Miércoles 29: 12 a 0 a Churros FC de Chile;

Jueves 30: 11 a 0 a Furia Cruceña de Bolivia;

Viernes 31: 4 a 3 a 12 de Junio (PAR)

Cotas Jr. de Bolivia también se mantiene invicto, con 2 triunfos y 2 empates, convirtiendo 18 goles y recibiendo 12:

Martes 28: 6 a 2 a 12 de Junio;

Miércoles 29: 5 a 5 con Palermo de Uruguay;

Jueves 30: 3 a 3 con SAF Talismá de Brasil;

Viernes 31: 4 a 2 a San Miguel de Uruguay.