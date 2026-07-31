Duelo Atenas vs. 12 de Junio dejará a un finalista paraguayo en el Sudamericano

El choque de fondo por las semifinales del 45° Campeonato Sudamericano de Clubes de Fútbol de Salón, Zona Sur, que se disputa en nuestro país será entre los dos equipos paraguayos: Atenas vs. 12 de Junio.

El certamen se disputa en el polideportivo “Luis Óscar Giagni” del Sol de América, sobre Quinta Avenida y este sábado surgirá el campeón de la Zona Sur.

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Atenas llega a esta instancia luego de ganar en forma invicta el Grupo B del torneo, con tres victorias, demostrando sus excelentes chances desde el inicio del torneo.

Por su parte, 12 de Junio había perdido en el debut y al final quedó como segundo del Grupo A, por lo que deberá enfrentar este viernes a los “helénicos”.

El juego entre los equipos guaraníes será a las 21:00. Se hizo correr una hora el inicio que tuvo en las jornadas de la fase grupal, por lo que todo arrancará a partir de las 15:00 de este viernes.

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El acceso a la jornada tiene un costo de G. 30.000, y los niños menores de 10 años tienen el ingreso gratuito.

* La otra semifinal. En el otro choque semifinalista se enfrentarán el Cotas Jr. de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, primero del Grupo A, contra el San Miguel de Rocha, Uruguay, escolta de Atenas en el Grupo B.

Este cotejo está marcado para las 19:00, mientras los otros partidos posicionales serán a las 15:00 y a las 17:00.

* Otros detalles. En la última jornada por la fase de grupos, los resultados registrados fueron:

San Miguel de Uruguay 4 - Churros de Punta Arenas, Chile 1, Cotas Jr. de Bolivia 3 - SAF Talismá de Paraná, Brasil 3, Atenas 11 - Furia Cruceña de Bolivia 0 y 12 de Junio 3 - Palermo de Rocha, Uruguay 0.

Las posiciones finales. En la fase serial, las posiciones quedaron así:

Grupo A: Cotas Jrs y 12 de Junio 4, SAF Talismá 3, Palermo 1.

Grupo B: Atenas 6, Churros y San Miguel 2, Furia Cruceña 0.

Resultados anteriores

Fecha 1 - Martes 28 de julio:

Churros 3 - Furia Cruceña 1, Talismá 6 - Palermo 2, Atenas 2 - San Miguel 0, Cotas Jrs 6 - 12 de Junio 2.

Fecha 2 - Miércoles 29 de julio:

San Miguel 8 - Furia Cruceña 2, Atenas 12 - Churros 0, Cotas Jrs 5 - Palermo 5, 12 de Junio 4 - Talismá 2.