Colombiana Collin Castro gana oro en los 1.000 metros de patinaje de los Centroamericanos

Castro se impuso con un tiempo de 1:29.101 en la competencia disputada en la pista de patinaje del Paseo 30 de Mayo.

La venezolana Angy Quintero obtuvo la medalla de plata al registrar un tiempo de 1:29.384, mientras que el bronce fue para la también colombiana Gabriela Rueda, quien detuvo el cronómetro en 1:29.562.

La prueba consistió en cinco vueltas al circuito de velocidad sobre ruedas y formó parte del programa de patinaje de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebran en Santo Domingo.

La cita deportiva acoge a 6.200 deportistas, quienes competirán en 40 deportes y 53 disciplinas en busca de 3.244 medallas, la mayor cifra en la historia del certamen, además de plazas para competiciones internacionales con la mirada puesta en Los Ángeles 2028.