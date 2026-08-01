Domingo, 2 de agosto de 2026

Redacción Deportes. Tras ganar las tres primeras etapas y liderar la prueba desde el principio, el belga Wout van Aert se coronará este domingo, salvo catástrofe, vencedor por segunda vez de la Vuelta ciclista a Dinamarca, cuya 36ª edición acaba con la quinta y última fracción, entre Køge y Rødovre y un recorrido de 126 kilómetros.

Redacción Deportes. El finlandés Sami Pajari (Toyota GR Yaris) afronta este domingo como líder destacado la última jornada del Rally de Finlandia, décima cita del Mundial 2026, que acaba con sólo dos tramos cronometrados y en la que tratará de sumar su segunda victoria consecutiva en el certamen.

Redacción Deportes. Sin el italiano Jannik Sinner, el serbio Novak Djokovic ni el español Carlos Alcaraz, este domingo arranca entre Toronto y Montreal el Abierto de Canadá, un torneo de categoría 1.000 marcado un año más por las ausencias en el cuadro masculino, mientras que el femenino, en cambio, contará con todas las favoritas.

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- Termina el Rally de Finlandia, décima prueba del Mundial. (FOTO)

- Tour de Francia Femenino (hasta 9) (FOTO). 2ª etapa: Aigle-Ginebra, en Suiza, de 147,9 km.

- Acaba la Vuelta a Dinamarca. 5ª y última etapa: Køge-Rødovre, de 126 km. (FOTO)

- Continúa la tercera jornada del torneo Clausura de Argentina, con la disputa de los partidos Aldosivi-Gimnasia y Esgrima, Deportivo Riestra-Barracas Central, Newell's-Boca Juniors, River Plate-Rosario Central y Lanús-Instituto.

- Amistoso de pretemporada Utrecht-Sevilla (14.30).

- Acaba el Open Británico, Quinto y último 'major' femenino, en Royal Lytham St Annes (Inglaterra).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8).

- Acaba el torneo ATP 500 de Washington. (FOTO)

- Terminan los torneos WTA 500 de Washington y 250 de Memphis.

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

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Redacción EFE Deportes