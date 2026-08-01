La cubana Marlies Mejías gana oro en la ruta femenina de ciclismo de los Centroamericanos

Mejías, de 32 años, completó la prueba en un tiempo de 3:10:32 horas, para imponerse a la trinitense Teniel Campbell, quien obtuvo la medalla de plata, y a la mexicana Yaneli Acevedo, que se quedó con el bronce.

La ciclista cubana, una de las figuras destacadas de su país, sumó así su segunda medalla de oro en estos Juegos, después de haber ganado también la prueba contrarreloj femenina.

"Es una gran honra para mí poder ganar nuevamente esta medalla dorada aquí en Dominicana. La competencia fue muy exigente y el grupo de pedalistas era de gran calidad", afirmó Mejías tras la victoria.

La cubana se mantuvo en el grupo principal durante buena parte de la carrera y tomó el control de la prueba junto a un pelotón de unas 18 corredoras, que alcanzó a la dominicana María Mirabal, quien había liderado en solitario las primeras vueltas.

La competencia masculina de ruta está prevista para este domingo, con un recorrido de 169,5 kilómetros y salida desde el Centro de los Héroes.