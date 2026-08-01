Las Guerreritas se consagran pentacampeonas del Sur Centro América Handball

La Selección Femenina Paraguaya A derrotó este viernes por 28-23 a Brasil y festeja el pentacampeonato Sub 13 del SCA Handball 2026 que se disputa en el Parque Olímpico.

Este sábado culmina el certamen de balonmano y las campeonas enfrentarán a Argentina, pero con los triunfos sobre Brasil y Paraguay B, sus escoltas, ya aseguraron el título.

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Las niñas de Paraguay B también cantaron victoria contra Uruguay, venciendo por 26-22, y se encuentran como escoltas de las monarcas, en igualdad de puntos de Brasil, pero con mejor diferencia gol y este sábado dirimirán qué equipo se queda con el viceampeonato cuando se enfrenten entre sí.

En el otro juego, Argentina se impuso a Chile 25-17.

En la tabla de posiciones, cumplidas cuatro jornadas, se encuentra así:

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Paraguay A 8 puntos (+44 goles) - Campeón

Paraguay B 6 puntos (+17)

Brasil 6 puntos (+11)

Argentina 4 puntos (+1)

Uruguay 0 (-25)

Chile 0 (-48).

Paraguay A persigue el podio

Este viernes se enfrentaron mutuamente las selecciones albirrojas, con triunfo para el Team A, por 39-24.

En el otro partido se impuso el puntero Brasil, por 46-19 contra Uruguay.

Argentina derrotó por la mínima, 28-27 a Chile en el tercer cotejo.

La tabla de puntuaciones aparece Paraguay A en el podio, faltando una jornada:

Brasil 8 puntos (+102 goles)

Argentina 7 puntos (+40)

Paraguay A 5 puntos (-4)

Chile 4 puntos (-6)

Uruguay 0 (-50)

Paraguay B 0 (-94).

Juegos de la jornada final

Este sábado se disputarán los últimos juegos por el Campeonato Sur Centro América de Handball “Asunción 2026″, en el Parque Olímpico.

El programa de partidos albirrojos:

15:00 Uruguay vs. Paraguay B - Masculino

17:00 Brasil vs. Paraguay B - Femenino

19:00 Chile vs. Paraguay A - Masculino

19:30 Paraguay A vs. Argentina - Femenino.