Polideportivo
01 de agosto de 2026 a la - 11:07

Luqueño pierde contra el Lokomotiv en semifinales

Componentes del plantel del Sportivo Luqueño, posando antes de la semifinal contra el Lokomotiv Moscú, en la capital rusa.
Componentes del plantel del Sportivo Luqueño, posando antes de la semifinal contra el Lokomotiv Moscú, en la capital rusa.Gentileza

El Sportivo Luqueño perdió este sábado contra el local Lokomotiv Moscú por 6-4, en las semifinales del torneo internacional de fútbol playa celebrado en la capital rusa.

Por ABC Color

En el marco de la quinta edición del Moscow International Beach Soccer Cup, el Sportivo Luqueño llegaba a la penúltima instancia después de haber ganado dos dos partidos de la fase regular.

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El representante paraguayo perdió este sábado en las semifinales contra el Lokomotiv Moscú por 6-4. Los goles para el equipo dirigido por Carlos Borja fueron registrados por Jesús Martínez (3) y Billyvardo Velezmoro.

En su primer partido, el Sportivo venció por 6-2 al Cityline Alanya de Turquía, mientras que en el segundo registró una histórica goleada por 18-2 contra el BetVam de Bulgaria.

La dotación auriazul, que cuenta con la coordinación del exfutbolista profesional Daniel Ferreira Caballero, está conformada por: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Lucas Ponzetti, Néstor Medina, Sixto Cantero, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Enrique Sánchez, Jesús Martínez, Milciades Medina y Thiago Barrios.

Lokomotiv definirá el título este domingo con la selección de Rusia, que le ganó por 3-1 al Corinthias.

El duelo dominical sudamericano entre el Sportivo Luqueño y el Timão paulista está previsto para las 11:00, hora paraguaya.