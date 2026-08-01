Luqueño pierde contra el Lokomotiv en semifinales

En el marco de la quinta edición del Moscow International Beach Soccer Cup, el Sportivo Luqueño llegaba a la penúltima instancia después de haber ganado dos dos partidos de la fase regular.

Lea más: Sportivo Luqueño goleó y logró su segunda victoria en Moscú

El representante paraguayo perdió este sábado en las semifinales contra el Lokomotiv Moscú por 6-4. Los goles para el equipo dirigido por Carlos Borja fueron registrados por Jesús Martínez (3) y Billyvardo Velezmoro.

En su primer partido, el Sportivo venció por 6-2 al Cityline Alanya de Turquía, mientras que en el segundo registró una histórica goleada por 18-2 contra el BetVam de Bulgaria.

La dotación auriazul, que cuenta con la coordinación del exfutbolista profesional Daniel Ferreira Caballero, está conformada por: Yoao Rolón; Diogo Catarino, Lucas Ponzetti, Néstor Medina, Sixto Cantero, Alexandro Luraschi, Billyvardo Velezmoro, Valentín Benítez, Enrique Sánchez, Jesús Martínez, Milciades Medina y Thiago Barrios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lokomotiv definirá el título este domingo con la selección de Rusia, que le ganó por 3-1 al Corinthias.

El duelo dominical sudamericano entre el Sportivo Luqueño y el Timão paulista está previsto para las 11:00, hora paraguaya.