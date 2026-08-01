Storm Ingebrigtsen sorprende desde la fuga y acaba con el monopolio de Van Aert

Los 172,5 kilómetros entre Rudkøbing y Faaborg eran llanos prácticamente en su totalidad, a excepción de dos subidas a Nørreskov (800 metros al 4,8 % de pendiente media) en el tramo final. El perfil, desfavorable para una potencial escapada, complicó la creación de una fuga.

Algunos de los sospechosos habituales, como el corredor local Alexander Kamp (Uno-X) o Casper Pedersen (selección de Dinamarca), intentaron saltar desde el pelotón, pero el grupo siguió reunido durante muchos kilómetros.

La fuga buena del día se formó cuando restaban alrededor de 100 kilómetros para el final. La formaban Sébastien Grignard (Lotto), Storm Ingebrigtsen (Uno-X), Tommaso Bessega (Polti), Stian Rosenlund (AIRTOX - Carl Ras), Axel Källberg (Lucky Sport), Francesco Carollo (Swatt Club) y el veterano Christopher Juul-Jensen (Dinamarca).

Los siete del grupo cabecero colaboraron durante muchos kilómetros, logrando una ventaja de en torno a dos minutos. Carollo fue el primero en descolgarse, seguido poco después de Rosenlund, mientras esa diferencia con el pelotón se reducía a pasos agigantados.

Entonces, a falta de 9 kilómetros, atacó el finés Axel Källberg, que se marchó en solitario por delante del grupo. Sin embargo, su aventura terminó tres kilómetros más tarde. Con un final en descenso y el pelotón a menos de 15 segundos, todo parecía preparado para un esprint masivo por la victoria final.

Sin embargo, un voluntarioso esfuerzo in extremis de Storm Ingebrigtsen permitió a la fuga sobrevivir hasta el final. Salió por delante de sus compañeros de grupo y se vio recompensado con el primer puesto de la etapa. El resto del podio también estuvo entre los escapados: Bessega fue segundo, y Källberg, tercero.

Por su parte, el belga Wout van Aert (Visma | Lease a Bike), el día que se cumplía el sexto aniversario de su victoria en la Strade Bianche, hizo valer los más de 30 segundos de bonificaciones acumulados en los tres primeros días de carrera y conservó un día más el maillot azul de líder de la general.

La quinta y definitiva etapa une las localidades de Køge y Rødovre en un recorrido de 126 kilómetros que acumula apenas 661 metros de desnivel positivo. La acción en la primera mitad estará relacionada con los dos esprints intermedios, mientras que el final apunta a una nueva llegada para velocistas.