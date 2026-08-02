Marileidy Paulino correrá este lunes el relevo mixto 4x400 de los Centroamericano

Según explicó el funcionario en un mensaje difundido en las redes sociales del ministerio, la decisión responde a las posibilidades de que República Dominicana aumente su cosecha de medallas en la competición.

"Hemos identificado que tenemos muchas posibilidades de avanzar en el medallero si ella nos puede acompañar compitiendo en el relevo mixto", afirmó Cruz, quien agradeció a Paulino haber aceptado integrar el equipo.

El relevo dominicano estará conformado por Marileidy Paulino, Erick Sánchez, Anabel Medina y Christopher Melenciano, campeón mundial paralímpico.

La final de la prueba está programada para las 7:30 de la noche de este lunes en el estadio Olímpico Félix Sánchez.

Hasta este domingo, República Dominicana ocupaba el quinto lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con 57 medallas, de ellas 13 de oro.