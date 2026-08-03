Así es competir para el país más pequeño de América en los Centroamericanos y del Caribe

"La isla es tan pequeña que conoces a todo el mundo", aseguró jocosamente Richards en una entrevista con EFE acerca de su país, el más pequeño del hemisferio occidental, localizado en las Antillas Menores del Caribe.

Este joven de 23 años comenta que al formar parte de una delegación de deportistas tan pequeña conocía a todos sus compañeros "antes de subir al avión".

Además de Morton y Richards, la delegación del país está formada también por dos tenistas, un equipo masculino de baloncesto 3x3, un regatista y una pareja femenina de vóley playa.

"Sabía quiénes iban a ir. Sabes exactamente quién es cada uno. Así que somos muy buenos amigos", afirmó Richards que, junto a Morton, acabó en el décimo primer puesto en el campeonato de vóley playa de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

En su caso, conoció a Morton en la escuela, cuando tenía 14 años, y éste le invitó a practicar el vóley, desde entonces este deporte ha formado parte de su vida.

"Es difícil no enamorarse de este deporte", indicó Richards.

Desde este país, formado por un conjunto de dos pequeñas islas, ha ido escalando de nivel con el paso de los años, en 2022 participó en Hato Mayor (este de República Dominicana) en su primer torneo internacional en esta disciplina.

"Mis momentos favoritos son los que paso con mis compañeros en los viajes del equipo. Esos son los momentos en los que piensas años después", destacó el jugador.

Richards y Morton llegaron a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo de la mano de su entrenador Rick Swan, un estadounidense que nació en Colorado y que decidió pasar su jubilación junto a su esposa en San Cristóbal y Nieves.

"Me enamoré del estilo de vida de la isla, del clima más cálido", declaró a EFE Swan, quien ha dedicado toda su vida a ser entrenador de voleibol en los Estados Unidos.

"Cuando era entrenador universitario, llevé a un par de equipos a San Cristóbal en unos viajes internacionales y me enamoré de la gente de la isla. Me encantó, y mi mujer y yo dijimos: 'Oye, cuando nos jubilemos, vengámonos a San Cristóbal e intentemos devolverles algo y ayudar a desarrollar los programas de voleibol allí'", comentó.

Tras su llegada al país, gracias a un programa de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB), este estadounidense ha conseguido aumentar la regularidad en los entrenamientos de los voleibolistas.

"Antes de que yo llegara se hacían, más bien, tres meses de entrenamiento, tres meses de descanso, y cosas así. Ahora estamos prácticamente a tiempo completo", indica este entrenador, quien actualmente forma también a unos 40 chicos.

"Contamos con muchos deportistas de gran nivel y creemos que con el compromiso adecuado podremos llegar a dejar huella en la escena internacional".

Swan aseguró que en San Cristóbal y Nieves, que se independizó de Gran Bretaña en 1983, siguen los partidos de la selección de voleibol por televisión, y que su participación sirve para dar a conocer al país internacionalmente.

"Hay mucha gente aquí, incluso de la República Dominicana, que se nos ha acercado y nos ha preguntado: '¿De dónde, de dónde es vuestro país?'. Nosotros les decimos: 'Bueno, no estamos tan lejos. Son dos horas de avión, a una hora si coges el vuelo adecuado'. Pero nunca han oído hablar de San Cristóbal y Nieves, así que intentamos darlo a conocer".