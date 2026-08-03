Concurso “Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca” corona a los mejores

El concurso “Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca” se realizó en homenaje a Manuel Guanes y Heriberto Gabaglio, teniendo como base las instalaciones del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, consagrándose el Deportivo Sajonia en la categoría Individual y 3 Puntos en la General.

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En la modalidad consagratoria para el club naranja, por equipos de 3 pescadores, categoría Individual, correspondió a los equipistas del Sajonia: David Quiñónez, Fernando Páez y Petoto Garcete.

Hubo “devolución de gentileza” ya que en el concurso organizado por el Aniversario del Club Deportivo de Puerto Sajonia se había consagrado el Club Amigos de Pesca, y esta vez, por el aniversario de estos últimos se coronaron los sajones.

En la clasificación General, 3 Puntos consiguió el mayor puntaje, metiendo dos equipos entre los 10 primeros, los conformados por Diego Ávalos, Rubén Bogado, Jorge Silva (2° lugar), y, Agustín Dimitris, Marcos Recalde, José Báez (9°).

Hubo premios en metálicos interesantes para los clubes que accedieron al podio, así como las inscripciones incluyeron desayuno y almuerzo como broche de oro del domingo.

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No se descuidó el aspecto socio-familar-cultural, como una peña karaoke “entre amigos”.

El tipo de pesca fue de 5 por especie con devolución total.