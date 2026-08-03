Polideportivo
03 de agosto de 2026 a la - 00:20

Concurso “Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca” corona a los mejores

Los muchachos del club 3 Puntos se consagraron campeones en la General, del torneo Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca.
Los muchachos del club 3 Puntos se consagraron campeones en la General, del torneo Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca.

Este sábado y domingo se desarrolló la competencia de pesca deportiva “Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca” donde surgieron los mejores en las modalidades de pesca Individual y General, consagrándose el Deportivo Sajonia y Tres Puntos, respectivamente.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

El concurso “Aniversario del Club Deportivo Amigos de Pesca” se realizó en homenaje a Manuel Guanes y Heriberto Gabaglio, teniendo como base las instalaciones del Club Nacional de Regatas El Mbiguá, consagrándose el Deportivo Sajonia en la categoría Individual y 3 Puntos en la General.

Lea más: "Aniversario del Sajonia" premia a Amigos de Pesca

En la modalidad consagratoria para el club naranja, por equipos de 3 pescadores, categoría Individual, correspondió a los equipistas del Sajonia: David Quiñónez, Fernando Páez y Petoto Garcete.

Hubo “devolución de gentileza” ya que en el concurso organizado por el Aniversario del Club Deportivo de Puerto Sajonia se había consagrado el Club Amigos de Pesca, y esta vez, por el aniversario de estos últimos se coronaron los sajones.

Deportivo Sajonia fue el campeón en la categoría Individual, en el concurso que tuvo base en El Mbiguá.
Deportivo Sajonia fue el campeón en la categoría Individual, en el concurso que tuvo base en El Mbiguá.

En la clasificación General, 3 Puntos consiguió el mayor puntaje, metiendo dos equipos entre los 10 primeros, los conformados por Diego Ávalos, Rubén Bogado, Jorge Silva (2° lugar), y, Agustín Dimitris, Marcos Recalde, José Báez (9°).

Hubo premios en metálicos interesantes para los clubes que accedieron al podio, así como las inscripciones incluyeron desayuno y almuerzo como broche de oro del domingo.

No se descuidó el aspecto socio-familar-cultural, como una peña karaoke “entre amigos”.

El tipo de pesca fue de 5 por especie con devolución total.