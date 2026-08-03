Panteras arrancan Qualifiers de AmeriCup en juego crucial contra Uruguay

La selección paraguaya de baloncesto inicia el camino hacia la FIBA AmeriCup “San Salvador 2027″ enfrentando este lunes a Uruguay, en el juego crucial para las panteras, ya que las orientales y las anfitrionas son favoritas en el grupo de las panteras guaraníes. Este certamen ofrece cuatro cupos para la cita continental del año venidero, con siete participantes en este Sudamericano.

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Paraguay conforma el Grupo A junto a la vigente campeona Argentina, Uruguay y Colombia.

En el Grupo B se encuentran Chile (subcampeona), Venezuela y Brasil.

De este sudamericano avanzarán cuatro selecciones, sumándose a las clasificadas Estados Unidos (vigente campeón) y Canadá por el Norte, y a las que surgieron este fin de semana por CentroAmérica: México, Puerto Rico, República Dominicana y la anfitriona El Salvador.

La FIBA AmeriCup se disputará en a capital de El Salvador, del 3 al 11 de julio de 2027.

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Cartelera de la qualifiers en Argentina

El programa de la fecha inaugural a disputarse este lunes en Zárate es el siguiente:

14:00 Chile vs. Brasil;

17:30 Paraguay vs. Uruguay;

21:00 Colombia vs. Argentina.

Martes 4 de agosto

14:00 Venezuela vs. Chile;

17:30 Uruguay vs. Colombia;

21:00 Argentina vs. Paraguay.

Jueves 6 de agosto

14:00 Brasil vs. Venezuela;

17:30 Colombia vs. Paraguay;

21:00 Uruguay vs. Argentina.

* Sistema de campeonato. En el peculiar sistema del torneo, los que salgan primeros de su grupo serán los semifinalistas en forma directa.

Sin embargo, los dos siguientes cupos se resolverán el viernes, en los duelos entre los segundos y terceros de cada grupo, jugando en forma cruzada.

Las semifinales se disputarán el sábado y la final el domingo.

La selección paraguaya debe clasificar a la siguiente fase, semifinal, para hacerse acreedora de uno de los pasajes a la AmeriCup 2027.