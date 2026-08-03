Polideportivo
03 de agosto de 2026 a la - 21:32

Paraguay debutó con un sólido triunfo en el Sudamericano Sub 16 femenino

Zoe Doldán tuvo un excelente desempeño en el Sudamericano de Tenis Sub 16.
Zoe Doldán tuvo un excelente desempeño en el Sudamericano de Tenis Sub 16.

La selección paraguaya femenina comenzó con el pie derecho su participación en el Campeonato Sudamericano Sub 16 de tenis, que se disputa en Bogotá, Colombia, al derrotar de manera anticipada por 2-0 a Bolivia en la primera jornada de la fase de grupos.

Por ABC Color

El equipo nacional aseguró la serie gracias a las victorias en los encuentros individuales. Valeria Santander abrió el camino al imponerse con autoridad sobre Emilia Antelo, por doble 6-2.

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Mientras que Zoe Doldán confirmó el triunfo paraguayo al superar a María Laura Sejas por un contundente 6-0 y 6-4.

Con estos resultados, Paraguay sumó su primer punto en el round robin del certamen continental, que se desarrolla sobre canchas de polvo de ladrillo del América Tenis Club y se extenderá hasta el sábado 8 de agosto.

El Sudamericano, organizado por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), otorga plazas para la Billie Jean King Cup Juniors, el Mundial femenino de la categoría, por lo que representa una de las competencias juveniles más importantes del calendario regional.