Pérez busca salvar la participación de Ecuador en los Juegos Sudamericanos de Santa Fe

Pérez asumió la presidencia del COE el pasado viernes tras la renuncia de Jorge Delgado, reelecto en mayo de 2025, al no ser avalado por las autoridades ecuatorianas, lo que motivó al Gobierno a intervenir temporalmente en julio pasado en un proceso que concluyó con la salida de Delgado y el ascenso de Pérez desde la vicepresidencia del ente deportivo.

"A pesar de la adversidad, los deportistas aún se mantienen firmes, siguen con su trabajo, con sus sueños de representar al país y eso se los agradezco por ese heroísmo, tras meses de paralización, intervención estatal y la renuncia de la directiva anterior para destrabar el conflicto", afirmó Pérez.

El excampeón olímpico y triple campeón mundial de marcha señaló en una entrevista en la televisión Ecuavisa que la inscripción nominal definitiva por equipos para los Sudamericanos venció el pasado 29 de julio y que "el 13 de agosto vence la inscripción individual. Es decir, tenemos diez días", subrayó.

Pero expresó su confianza en que se aprovechen los diez días disponibles. "Estoy seguro de que con el respaldo de las federaciones ecuatorianas, con el respaldo de toda la estructura técnica, vamos a poder intentar superar las dificultades".

Anticipó que esta semana tendrá reuniones con las autoridades nacionales, con la ministra de Educación, Deportes y Cultura, Gilda Alcívar, para establecer un cronograma muy exigente, "no solo para nuestra institución como Comité Olímpico, es para todas las instancias, porque si alguien falla, si alguien se queda dormido, la participación en Juegos Suramericanos se nos cae", apuntó.

Añadió que hay muchas otras circunstancias y condiciones que se deben mejorar de manera urgente en el deporte ecuatoriano, pero que en este momento "lo primordial será la participación de los deportistas ecuatorianos en los Juegos Suramericanos" como parte del ciclo olímpico.

Recordó que la Constitución manifiesta que se debe financiar la preparación y participación de los equipos que van a competir en nombre de Ecuador, "por lo que el deporte ecuatoriano depende de un 90 o 95 % de los recursos del Estado, y debería haber mayor participación del sector privado", apuntó.

"Y ahí es cuando se debe ir a una Ley del deporte actual, moderna, que permita tener los instrumentos necesarios para que tengamos la libertad de autonomía para que las federaciones nacionales puedan acercarse directamente a una empresa privada y podamos trabajar" en conjunto, expresó Pérez.

Sobre esa opción, el directivo dijo que "hay un proyecto (de Ley) que empezó hace algunos años, un proyecto de incentivo tributario. Es un proyecto interesante, sin embargo, aún falta mejorarlo, para que la empresa privada diga: yo estoy dispuesto a invertir, pero sabiendo que esos recursos van a ir a los deportistas".

Pérez pidió también que los gobiernos locales autónomos puedan invertir en infraestructura deportiva. "Necesitamos transitar, transmutar a otro modelo de gestión", resaltó.