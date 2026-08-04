Bachi Force apuesta nuevamente al Dirty Boxing con una cartelera internacional

Con apenas un año de trayectoria, Bachi Force se consolidó como la primera promotora en introducir esta modalidad al país, apostando por un formato que combina espectáculo, alto nivel competitivo y una producción innovadora.

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La cartelera reunirá a atletas de distintas academias paraguayas, además de competidores provenientes de Argentina y Brasil, fortaleciendo el carácter regional del evento y ofreciendo un importante espacio de intercambio deportivo.

Uno de los grandes atractivos de la velada será la realización, por primera vez en Paraguay, de un combate bajo el formato 2 vs. 1, una modalidad inédita con la que la organización busca innovar y brindar una experiencia diferente para el público.

Los organizadores señalaron que el objetivo es continuar posicionando a Paraguay como un referente regional en la organización de eventos de deportes de combate, generando oportunidades para los atletas y ofreciendo espectáculos de primer nivel.

La jornada se llevará a cabo en el local ubicado sobre Perú casi Haití, al lado de Boxes Calzados. La programación arrancará a las 15:00 con la cartelera amateur, mientras que desde las 21:30 se disputarán los combates profesionales y las peleas estelares.