Más de 140 partidos marcaron una nueva fecha del Circuito Nacional de Vóley Playa

En la Sub 21 masculina, el primer lugar quedó en manos de Nicolás Díaz y Brandon Delmonte (Argentina), seguidos por Matías Yegros y Maximiliano Pérez, mientras que Martín Vergara y Félix Benítez completaron el podio.

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En la Sub 21 femenina, las campeonas fueron Valentina Schmeda y Estefanía Gómez, con Sofía Martínez y Ámbar Ayala en el segundo puesto y Victoria Samudio y Tirsa Enríquez en la tercera posición.

La categoría Mixto tuvo como vencedores a Daniela Sandoval y Félix Benítez, escoltados por Clara Torres y Martín Vergara, mientras que Emma Quinteros y Tobías Vera finalizaron terceros.

En la Sub 18 masculina, el título fue para Matías Yegros y Maximiliano Pérez. El segundo lugar correspondió a Nicolás Díaz y Bautista Lezcano, y el tercero a Martín Vergara y Félix Benítez.

Por su parte, en la Sub 18 femenina, Clara Torres y Arely Herrera se consagraron campeonas. El podio lo completaron Sofía Martínez y Ámbar Ayala, en el segundo puesto, y Luján Rojas y Gabriela Rivas, en el tercero.

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La masiva participación y el elevado número de encuentros disputados reflejan el crecimiento del vóley playa formativo en el país y el constante desarrollo de las categorías menores.