Polideportivo
04 de agosto de 2026 a la - 21:18

Más de 140 partidos marcaron una nueva fecha del Circuito Nacional de Vóley Playa

El podio de la Sub 21 femenino donde hubo una reñida competencia en la SND.
El podio de la Sub 21 femenino donde hubo una reñida competencia en la SND.

Las canchas de arena de la Secretaría Nacional de Deportes (SND) fueron escenario de una nueva jornada del Circuito Nacional de Vóley Playa de Menores, certamen que reunió a 91 duplas y permitió la disputa de más de 140 partidos en las categorías Sub 18, Sub 21 y Mixto.

Por ABC Color

En la Sub 21 masculina, el primer lugar quedó en manos de Nicolás Díaz y Brandon Delmonte (Argentina), seguidos por Matías Yegros y Maximiliano Pérez, mientras que Martín Vergara y Félix Benítez completaron el podio.

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En la Sub 21 femenina, las campeonas fueron Valentina Schmeda y Estefanía Gómez, con Sofía Martínez y Ámbar Ayala en el segundo puesto y Victoria Samudio y Tirsa Enríquez en la tercera posición.

La categoría Mixto tuvo como vencedores a Daniela Sandoval y Félix Benítez, escoltados por Clara Torres y Martín Vergara, mientras que Emma Quinteros y Tobías Vera finalizaron terceros.

En la Sub 18 masculina, el título fue para Matías Yegros y Maximiliano Pérez. El segundo lugar correspondió a Nicolás Díaz y Bautista Lezcano, y el tercero a Martín Vergara y Félix Benítez.

Por su parte, en la Sub 18 femenina, Clara Torres y Arely Herrera se consagraron campeonas. El podio lo completaron Sofía Martínez y Ámbar Ayala, en el segundo puesto, y Luján Rojas y Gabriela Rivas, en el tercero.

La masiva participación y el elevado número de encuentros disputados reflejan el crecimiento del vóley playa formativo en el país y el constante desarrollo de las categorías menores.