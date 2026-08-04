Polémica en Italia: investigan a entrenador brasileño por sujetar del brazo a sus jugadoras en plena final

El incidente ocurrió durante una pausa técnica del partido decisivo, en el que la dupla italiana cayó por 2-0 frente a Alice Gradini y Federica Frasca, resultado que dejó a They y Breidenbach con la medalla de plata.

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Las imágenes, ampliamente difundidas en redes sociales y medios italianos, muestran al entrenador tomando del brazo a ambas jugadoras mientras les daba indicaciones, una actitud que generó indignación y abrió un fuerte debate sobre los límites del trato de los entrenadores hacia los deportistas.

Ante la repercusión del caso, la Federación Italiana de Voleibol (FIPAV) emitió un comunicado en el que condenó enérgicamente la conducta de Martins y anunció la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Que completo absurdo.



Esse “técnico” tem que ser banido permanentemente do voleibol



pic.twitter.com/GdIJSdvsCe — Limite Vôlei (@Limite_Volei) August 4, 2026

“Las imágenes vistas son inaceptables y representan una conducta que condenamos enérgicamente”, afirmó el presidente de la FIPAV, Giuseppe Manfredi.

El dirigente agregó que “la actitud del entrenador hacia sus atletas va mucho más allá de cualquier dinámica técnica o deportiva y no se justifica de ninguna manera. Este tipo de comportamiento no puede aceptarse bajo ninguna circunstancia”.

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La FIPAV informó además que ya remitió el caso a las autoridades competentes para que todas las partes involucradas sean escuchadas y se determinen las eventuales responsabilidades, reiterando su compromiso con las políticas de protección de los deportistas y con el respeto dentro del ámbito deportivo.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de garantizar entornos seguros para los atletas y reforzar los protocolos de protección en las competencias de alto rendimiento.