Investigan la desaparición de varios atletas tras los Juegos de la Commonwealth

Según el portal NBS Sport de Uganda, cuatro miembros del equipo de boxeo de su país aún no han vuelto a casa, mientras que Pakistan Today informó de que un boxeador no se unió al resto de la expedición a la hora de volar a casa y que cuando le buscaron en su habitación no le encontraron.

"La policía de Escocia ha recibido varias informaciones de atletas en paradero desconocido. Se están realizando las pesquisas necesarias para determinar las circunstancias de lo sucedido y se han iniciado contactos con el Ministerio del Interior", confirmó a EFE un portavoz de la policía escocesa.

No es la primera vez que ocurre algo similar y, por ejemplo, en la edición de 2018 celebrada en Australia hasta 50 competidores se quedaron de forma ilegal en el país oceánico para no volver al suyo de origen. En los Juegos Olímpicos de 2012 organizados en Londres, 12 atletas y entrenadores desaparecieron y más de 80 pidieron asilo en Reino Unido.

Uno de los boxeadores desaparecidos comentó al portal NBS Sports que quieren buscar asilo para continuar sus carreras en un país que "ofrece mejores condiciones para entrenar y más oportunidades que Uganda".

Según los organizadores del evento, un total de 3000 atletas de 74 países participaron en los Juegos de Glasgow.