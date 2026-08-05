La colombiana Murillo y el guadalupeño Portier dominan los 100 y 110 metros vallas

Murillo, con un tiempo de 12.64 segundos, se impuso en la final a cubana Greisys Roble, que obtuvo una marca de 12.68 segundos.

El bronce quedó en manos de la puertorriqueña Paola Vázquez, que marcó 12.981 segundos, superando por lo mínimo a Denisha Cartwright, de Bahamas (12.990).

El resto de las competidoras fueron Adeyah Brewster, de Barbados; Deya Erickson, de las Islas Vírgenes Británicas; Maya Rollins, de Barbados; y Lisyanet Ruiz, de Cuba.

En los 110 metros con vallas masculino, Ulric Portier cruzó primero con 13.46 segundos, escoltado por el trinitense Rinaldo Moore (13.56) y el colombiano John Paredes (13.57), que se quedó con el bronce.