Jueves, 6 de agosto de 2026

Redacción deportes. El Tour de Francia femenino encara la sexta etapa entre Montbrison-Tournon-Sur-Rhône, de 153,4 km y con seis puertos, ninguno de primera categoría en la víspera de la jornada que termina en el temible Mont Ventoux y que se antoja como decisiva. La suiza Marlen Reusser, del Movistar, tendrá otra dura prueba para retener el liderato ante la neerlandesa Demi Vollering, a la que aventaja tan solo en 12 segundos en la general.

Redacción Deportes. La competencia frenética en Santo Domingo de más de 6.000 deportistas de 37 países ha requerido correcciones de fallos sobre la marcha con invenciones creativas, que no siempre resultaron efectivas, o en muchos casos ayudaron a estrechar lazos en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Santo Domingo. La karateca dominicana María Dimitrova, que busca este miércoles su sexto oro consecutivo en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, está "muy emocionada" de poder lograr ese objetivo ante "su gente" en Santo Domingo y coronar una carrera de éxitos en un deporte que comenzó a practicar a los seis años. Por Ramón Santos Lantigua

Santo Domingo. Resumen de la jornada de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Lima. La gimnasta estadounidense Simon Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque ponen en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027.

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- Tour de Francia femenino (hasta 9). 6ª etapa: Montbrison-Tournon-Sur-Rhône, de 153,4 km.

- Vuelta a Polonia (hasta 9) (FOTO). 4ª etapa: Żagań-Karpacz (176 km).

- Volta a Portugal (hasta 16). 1ª etapa: Lourinhã-Sintra, de 157,1 km.

- Continúa generando este jueves reacciones del mundo del fútbol la crisis que atraviesa la FIFA y las dudas sobre si su presidente, Gianni Infantino, habría ofrecido a Marruecos albergar la final del Mundial de 2030 a cambio de recibir apoyos para mantenerse en el cargo tras las elecciones de marzo de 2027, una hipótesis que el organismo desmintió a la Agencia EFE.

- Liga Europa. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida.

- Liga Conferencia. Resultados de la tercera ronda de clasificación, ida.

- Se celebra una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Copa Centroamericana de la Concacaf: Verdes (BLZ)-Municipal (GTM) (01.00 GMT del viernes), Motagua (HON)-FAS (ESA) (03.00).

- Uruguay. Previa de la primera fecha del Torneo Clausura uruguayo, que comienza el viernes 7 de enero y otorgará un boleto a la final de la Liga Uruguaya 2026.

- LIV Golf. Torneo de Nueva York, en el Trump National Golf Club Bedminster (hasta 9).

- Conferencia de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña de MotoGP en Londres (FOTO) (VÍDEO)

- Campeonatos de Europa de deportes acuáticos, en París, que incluye las modalidades de natación artística, saltos, aguas abiertas, saltos de gran altura y natación (hasta 16).

- XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Santo Domingo (hasta 8). (FOTO)

- Lima. La gimnasta estadounidense Simon Biles y la atleta paralímpica colombiana Karen Palomeque ponen en marcha la cuenta atrás para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Lima 2027. Plaza de Armas (FOTO) (VÍDEO)

- Torneo ATP Masters 1.000 de Montreal (Canadá) (hasta 13).

- Torneo WTA 1.000 de Toronto (Canadá) (hasta 13).

- 44ª Copa del Rey-Mapfre, en Palma (hasta 8). (FOTO) (VÍDEO)

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Redacción EFE Deportes