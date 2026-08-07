Copa América Sub 17 de futsal se inicia este sábado en el Complejo SUMA de Luque

Los juveniles Sub 17 de Paraguay están prestos para iniciar la Copa América de Futsal, que arrancará este sábado en el Complejo SUMA de Luque.

Lea más: Exa Ysaty campeón femenino

El combinado guaraní, dirigido por el coach Manuel Aquino, tiene en sus filas a estos 14 jugadores:

Leonardo Acuña, Rafael Krutzmann (porteros);

Octavio Cáceres, Mauro Mora, Rodrigo Castillo, Oliver Sandoval, Alex Cardozo, Fabricio Giménez, Agustín Barreto, Giulianno Tessaro, Julio Cáceres, Derlis Mora, Mathías Acosta y Álvaro Valdez.

La Albirroja integra el Grupo A, junto a Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el Grupo B se encuentran: Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Bolivia.

Paraguay debutará enfrentando a Uruguay, este sábado, a partir de las 19:00.

Los siguientes compromisos albirrojos serán:

Domingo 9 - 19:00 Colombia vs. Paraguay;

Miércoles 12 - 19:00 Chile vs. Paraguay;

Jueves 13 - 19:00 Paraguay vs. Venezuela.

* Venta de entradas: www.ticketop.com.py;

Sector General G. 20.000;

Venta habilitada en boletería de la sede a partir de 2 horas antes del inicio de la jornada.

Menores de 12 años de edad no abonan entrada, debiendo canjear sus tickets en boletería.

Todas las entradas son nominales.