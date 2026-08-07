Polideportivo
07 de agosto de 2026 a la - 01:46

Copa América Sub 17 de futsal se inicia este sábado en el Complejo SUMA de Luque

El seleccionado paraguayo Sub 17 participará de la Copa América, desde este sábado, en el Complejo SUMA de Luque.
El seleccionado paraguayo Sub 17 participará de la Copa América, desde este sábado, en el Complejo SUMA de Luque.

La selección paraguaya masculina disputará la Copa América Sub 17 de Futsal FIFA 2026, que se celebrará en el Complejo SUMA de Luque. Esta cuarta edición del Sub 17 regional será del 8 al 16 de los corrientes.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Los juveniles Sub 17 de Paraguay están prestos para iniciar la Copa América de Futsal, que arrancará este sábado en el Complejo SUMA de Luque.

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El combinado guaraní, dirigido por el coach Manuel Aquino, tiene en sus filas a estos 14 jugadores:

Leonardo Acuña, Rafael Krutzmann (porteros);

Octavio Cáceres, Mauro Mora, Rodrigo Castillo, Oliver Sandoval, Alex Cardozo, Fabricio Giménez, Agustín Barreto, Giulianno Tessaro, Julio Cáceres, Derlis Mora, Mathías Acosta y Álvaro Valdez.

La Albirroja integra el Grupo A, junto a Venezuela, Chile, Uruguay y Colombia.

En el Grupo B se encuentran: Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Bolivia.

Paraguay debutará enfrentando a Uruguay, este sábado, a partir de las 19:00.

Los siguientes compromisos albirrojos serán:

Domingo 9 - 19:00 Colombia vs. Paraguay;

Miércoles 12 - 19:00 Chile vs. Paraguay;

Jueves 13 - 19:00 Paraguay vs. Venezuela.

* Venta de entradas: www.ticketop.com.py;

Sector General G. 20.000;

Venta habilitada en boletería de la sede a partir de 2 horas antes del inicio de la jornada.

Menores de 12 años de edad no abonan entrada, debiendo canjear sus tickets en boletería.

Todas las entradas son nominales.