Exa Ysaty doblega a Sport Colonial en penales, y grita campeón en el Femenino

Exa Ysaty se consagró en el Torneo Apertura del Campeonato Femenino de Futsal FIFA/APF 2026, derrotando a Sport Colonial desde el punto penal. Las “exalumnas” representarán a Paraguay en la Copa Libertadores.

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En tiempo normal, las chicas de Ysaty y Colonial igualaron 3-3, y tampoco hubo diferencias en el suplementario, por lo que tuvo que recurrirse al disparo de tiros penales.

En el duelo decisivo, las Yakas derrotaron 4-2 a las azul y oro de Tacumbú, para ganarse el boleto de representante del futsal paraguayo en la Libertadores Futsal Femenina 2026.

El torneo fue bastante rápido para hallar justamente al representante paraguayo para el certamen regional. También participaron del Apertura Universidad Americana y Coronel Escurra.

Los premios individuales fueron para:

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Valla menos vencida: Gloria Saleb y Andrea Galeano de Exa Ysaty;

Goleadora: Rosa Aquino de Exa Ysaty con 18 goles.

SÍNTESIS

Exa Ysaty 3 (4) - 3 Sport Colonial 3 (2)

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Árbitra principal: Fany Martínez. Árbitra auxiliar: María Cáceres. Tercera árbitra: Carmen Segovia. Cuarto árbitro: Bill Villalba. Cronometradora: Rosa Jara.

Alineaciones

Exa Ysaty 3 (4): Gloria Saleb (C); Joana Galeano, Sol Escobar, Rosa Aquino y Nataly Lezcano. Alternaron: Andrea Galeano, Paola Genes, María Portillo, Ramona Martínez, Mara Talavera, Angélica Vázquez, Wilma Espinoza y Damia Cortaza. DT: Roberto Del Pozo.

Sport Colonial 3 (2): Sara Silva; Andrea Ruiz Díaz, Perla Bareiro, Milena Cuevas y Cinthia Arévalo. Alternaron: Jessica Franco, Bianca Noguera, Ángeles Orué, Rania Salomón, Jazmín Armoa, Liz Karina Sosa, Giovanna Mechetti y Nicole Figueredo. DT: Nadia Rodas.

Goles: PT 12’ y 14’ Rosa Aquino; ST 15’ Joana Galeano (EY); PT 5’ Milena Cuevas, ST 5’ c/s/v y 19’ c/s/v Joana Galeano (SC). Amonestadas: PT 10’ Nicole Figueredo, 12’ Bianca Noguera; ST 18’ Liz Sosa; ST Prórroga Perla Bareiro (SC).