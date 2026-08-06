Polideportivo
06 de agosto de 2026 a la - 02:24

Exa Ysaty doblega a Sport Colonial en penales, y grita campeón en el Femenino

Exa Ysaty se coronó campeón del torneo Apertura Femenino de Futsal FIFA y es representante paraguayo para la Libertadores.
Exa Ysaty se coronó campeón del torneo Apertura Femenino de Futsal FIFA y es representante paraguayo para la Libertadores.

Exa Ysaty fue mas preciso que Sport Colonial, para consagrarse campeón del Torneo Femenino de Futsal FIFA, por el marcador de 4-2, tras paridad de 3-3 en tiempo normal y suplementario. Las “Yakas” representarán a nuestro país en la Libertadores.

Por Guillermo Caballero, ABC Color

Exa Ysaty se consagró en el Torneo Apertura del Campeonato Femenino de Futsal FIFA/APF 2026, derrotando a Sport Colonial desde el punto penal. Las “exalumnas” representarán a Paraguay en la Copa Libertadores.

Lea más: Exa Ysaty y Colonial definen el título

En tiempo normal, las chicas de Ysaty y Colonial igualaron 3-3, y tampoco hubo diferencias en el suplementario, por lo que tuvo que recurrirse al disparo de tiros penales.

En el duelo decisivo, las Yakas derrotaron 4-2 a las azul y oro de Tacumbú, para ganarse el boleto de representante del futsal paraguayo en la Libertadores Futsal Femenina 2026.

Sport Colonial vicecampeón del Torneo Apertura femenino de futsal FIFA/APF.
Sport Colonial vicecampeón del Torneo Apertura femenino de futsal FIFA/APF.

El torneo fue bastante rápido para hallar justamente al representante paraguayo para el certamen regional. También participaron del Apertura Universidad Americana y Coronel Escurra.

Los premios individuales fueron para:

Valla menos vencida: Gloria Saleb y Andrea Galeano de Exa Ysaty;

Goleadora: Rosa Aquino de Exa Ysaty con 18 goles.

SÍNTESIS

Exa Ysaty 3 (4) - 3 Sport Colonial 3 (2)

Cancha: Polideportivo del Club Sol de América. Árbitra principal: Fany Martínez. Árbitra auxiliar: María Cáceres. Tercera árbitra: Carmen Segovia. Cuarto árbitro: Bill Villalba. Cronometradora: Rosa Jara.

Alineaciones

Exa Ysaty 3 (4): Gloria Saleb (C); Joana Galeano, Sol Escobar, Rosa Aquino y Nataly Lezcano. Alternaron: Andrea Galeano, Paola Genes, María Portillo, Ramona Martínez, Mara Talavera, Angélica Vázquez, Wilma Espinoza y Damia Cortaza. DT: Roberto Del Pozo.

Sport Colonial 3 (2): Sara Silva; Andrea Ruiz Díaz, Perla Bareiro, Milena Cuevas y Cinthia Arévalo. Alternaron: Jessica Franco, Bianca Noguera, Ángeles Orué, Rania Salomón, Jazmín Armoa, Liz Karina Sosa, Giovanna Mechetti y Nicole Figueredo. DT: Nadia Rodas.

Goles: PT 12’ y 14’ Rosa Aquino; ST 15’ Joana Galeano (EY); PT 5’ Milena Cuevas, ST 5’ c/s/v y 19’ c/s/v Joana Galeano (SC). Amonestadas: PT 10’ Nicole Figueredo, 12’ Bianca Noguera; ST 18’ Liz Sosa; ST Prórroga Perla Bareiro (SC).